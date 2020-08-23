29-30 серпня у Парку культури пройде дев’ятий “Street Food So Good”. Цього сезону фестиваль святкуватиме 5 років своєї діяльності.

Тематику події організатори називають “лінивим днем народженням”. Подія пройде у новому форматі – літнього майданчика.

“Усі, хто через карантинні обмеження, не зміг відсвяткувати свого дня народження можуть це зробити разом з нами – у форматі атмосферного літнього майданчику. Але тільки з дотриманням усіх заходів безпеки”, – розповідає співорганізатор події, Інна Кляп.

Ювілейний “Street Food So Good” має на меті зібрати найкращих резидентів фуд корту, Відтак, кожен відвідувач, без сумніву, зможе скуштувати свою улюблену вуличну їжу та ще раз пригадати, яким різноманітним та багатим на гастрономічні емоції був фестиваль протягом 5 років: страви паназійської кухні, морські делікатеси, незмінна “бургерна” класика.

Яскрава родзинка події – блошиний ринок TLUM & KRAM. Маркет працюватиме два дні — 29 та 30 серпня з 12:00 по 19:00. Організатори облаштують зони із гаражним розпродажем, апсайкл брендами, антикваріатом і вінтажем.

Цього сезону на гостей традиційно чекатиме ярмарок крафтових та фермерських продуктів – різноманіття сирів та м’яса, випічки, меду.

Протягом дня на території парку відбуватимуться лекції та майстер-класи, а щовечора на головній сцені діятиме DJ-place, де діджеї розважатимуть відвідувачів запальними сетами.

На території також буде чимало яскравих фотозон, відпочинкова зона із смачними коктейлями, а також великий майданчик для дітей із цікавими іграми та розіграшами від партнерів події.

Години роботи:

29 серпня з 12-00 до 22-00

30 серпня з 12-00 до 22-00

Вхід – 30 грн.

Посилання на подію: https://facebook.com/events/s/street-food-so-good-happy-b-da/2486239884947018/?ti=icl