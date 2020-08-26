Про те, як відбувається підготовка до фестивалю, розповідає засновник Kyiv Food and Wine Festival Сергій Клімов:

“2020й рік видався нелегким, але це не привід розчаровуватись. За таких непростих умов 14-й Kyiv Food and Wine — це водночас і свято, і авантюра, що потребує надзвичайних зусиль і неймовірної уваги, але я впевнений — воно того варте. Бо всі ми скучили за нормальним життям, сповненим нових вражень та позитивних емоцій. Головне зараз — мати надійну, досвідчену і вправну команду та перевірених часом партнерів, і я тішуся з того, що в нас є обидві складові.

Саме тому 14-й Kyiv Food and Wine — фестиваль вина і сира — повертається! Ми вимушені працювати в умовах обмежень та збільшеного рівня захисту, але це — наш обов’язок перед учасниками і гостями, і ми зробимо все задля безпеки людей на фестивалі. Цього року фестиваль проводимо значно раніше, ніж зазвичай, і це — дати, коли більшість малих та сімейних виноробів зайняті збором та переробкою нового врожаю, і, на жаль, не матимуть змогу взяти участь у фестивалі. Але, незважаючи на певні особливості, винний маркет фестивалю обіцяє бути дуже цікавим, і, окрім давніх фаворитів, ми презентуємо нашим гостям “нові обличчя” і нові цікаві активності. Приходьте, буде безпечно і круто!”

Для початку декілька важливих повідомлень:

БЕЗПЕКА. Організатори дотримуються всіх офіційних рекомендацій МОЗ, тож на локації буде присутня обмежена кількість гостей, обов’язковою умовою буде вхід у масці та носіння маски на території фестивалю, за виключенням часу, коли споживається їжа чи вино. На території фестивалю буде розміщено достатню кількість антисептиків на всіх зонах контакту. Також тут можна буде придбати додаткову маску. Організатори забезпечують ще ретельнішу та частішу, ніж завжди, дезінфекцію поверхонь та приміщень.

НОВА ЛОКАЦІЯ. Ще одна крута новина! Kyiv Food and Wine переїжджає до мистецької галереї LAVRA, вул.Лаврська, 7В. Це атмосферна локація у самому серці Києва, з трьома великими дворами та лофтовими приміщеннями, де всім гостям фестивалю буде комфортно і затишно за будь-якої погоди.

Що чекає гостей фестивалю? Перш за все, багато вина, сирів і всього, що з ними пов’язано:

Найкращі українські виноробні з винами нового сезону та компанії-імпортери з винами Італії, Франції, Іспанії та Азербайджана

Крафтові сировари з усіх куточків України, і не тільки

Школа вина — безкоштовні лекції та дегустації від відомих сомельє та експертів https://www.facebook.com/events/3304978569570446

Зона Wine Games — захоплюючі винні ігри: винна рулетка від бару WineNot та експрес-гра у Winespiration від Жені Ніколайчук, яка допоможе вам ще більше дізнатись про вино

Устричний Баттл https://www.facebook.com/events/3619720211385856/

А також:

Смачний та різноманітний фудкорт

Музей вина

Фотовиставка Арсена Федосенка, присвячена українським виноробням

Конкурси з подарунками

Фото- та лаунж зони

Багато джазу

Неповторна амосфера

Та все те, за чим ми з вами так скучили, знову на Kyiv Food and Wine Festival!

У неділю, 30 серпня, відбудеться аfterparty з виноробами-учасниками фестивалю у барі Like a Local’s на Подолі. Всі бажаючі зможуть смакувати вина та спілкуватись з тими, хто їх виробляє.

Квитки організатори радять купувати онлайн: https://kiev.karabas.com/kyiv-food-and-wine-festival-2020, але на вході також буде така можливість.

Вартість квитків:

200 грн – з 24 серпня до початку кожного дня фестиваля;

250 грн в день події.

Квиток включає персональний дегустаційний бокал та доступ до дегустацій вин та сирів.

Кожен квиток є дійсним протягом одного дня фестивалю.

Щоб дізнатись більше про фестиваль, його учасників та активності та бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на подію https://www.facebook.com/events/308856670167508/

Дати: 29 та 30 серпня,

Адреса: мистецька галерея LAVRA, вул.Лаврська, 7В.