Три дні поспіль у небо злітали близька 20 повітряних куль, зачаровуючи учасників польотів та відвідувачів. Організатори вирішили продовжити фестиваль ще на одні вихідні.

29-30 серпня фестиваль відбудеться біля села Березівка у Макарівському районі Київської області.

Локації проведення буде оголошена на сайті фестивалю https://balloonfest.com.ua за день до початку та буде залежати від напрямку та швидкості вітру. Протягом суботи та неділі у небо злетять два десятки аеростатів. Польоти аеростатів заплановані двічі на день: на світанку та ввечері перед заходом сонця. Повітроплавання чутливо до погодних умов, тому старти аеростатів можливі при відсутності сильного вітру, опадів і грози та інших метеорологічних факторів.

Вхід на фестиваль безкоштовний. Відвідувачі зможуть зробити яскраві фото та насолодитися дивовижної красою гігантських повітряних куль.