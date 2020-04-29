Сьогодні, 29 квітня, в Україні відзначають День футболу, а також згадують про Арину Россадницю. Це сприятливий день для роботи в саду і городі.

Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Які свята відзначають 29 квітня

Сьогодні, 29 квітня, у світі відзначають Всесвітній день виконання дитячих бажань, Міжнародний день танцю, День народження застібки-блискавки, Міжнародний день собак-поводирів, Міжнародний день захисту від шуму і День пам’яті жертв застосування хімічної зброї.

В Україні сьогодні відзначають День футболу, в Аргентині – День тварин, в Ізраїлі – День незалежності, в США – День смажених креветок скампи, в Киргизстані – День міста Бішкек, в Японії – День Сева, в Британії – Фестиваль віскі, в Канаді – День кіно, в Колумбії – День посадки дерев, в Данії – День народження принцеси Бенедикти.

Церковні свята 29 квітня

У Православній церкві в цей день вшановують пам’ять святих сестер Хіонії, Агапії, Ірини (Аріни).

У народі день назвали Арини Россадниці. Саме з цієї причини 29 квітня вважалося найкращим днем ​​для роботи на городі. Господиням і садівникам в цей день рекомендують білити дерева, садити овочі.

Згідно з народними спостереженнями, якщо капусту посадити на Арини, то вона виросте соковитою, смачною і великою.

Прикмети 29 квітня: що можна і не можна робити

У день Арини не можна лаятися в будинку, вважається що це призведе до серйозних наслідків. У цей день не можна нікому нічого давати, оскільки в будинок може прийти бідність. Кажуть, що якщо в цей день віддати щось з дому, то сім’я втратить спокій.

Також існують прикмети, пов’язані з погодою в цей день. Ось деякі з них:

Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

Сильний грім – до багатого врожаю.

Якщо ліщина “запалала”, пора саджати дерева.

День сонячний – розсаду потрібно висаджувати.

Також в цей день жінки не робили ніяких маніпуляцій з волоссям. “Птах гнізда не в’є, дівчина коси не пасе”, говорили в народі.

Іменинники 29 квітня

День народження сьогодні у Ірини, Василини, Галини, Леоніда, Нікиі і Павла.

29 квітня: цей день в історії

У 1770 році англійський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.

У 1882 році в Берліні почала працювати перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.

У 1884 році Оксфордський університет погодився на вступ до ВНЗ жінок.

У 1897 році англійський фізик Джозеф Томсон, виступаючи на засіданні Лондонського королівського товариства, заявив про відкриття ним електрона.

У 1909 році британський міністр фінансів Ллойд Джордж представив свій “народний бюджет”. Для збільшення асигнувань на оборону і соціальне забезпечення передбачалося введення податків на землеволодіння та продаж землі, а також “надподатку” на високі доходи.

У 1913 році емігрував в США шведський інженер-електрик Гідеон Сундбек отримав патент на винахід, відомий зараз як застібка-блискавка.

У 1933 році пройшов черговий фінал кубка Англії з футболу. “Евертон” виграв у “Манчестер Сіті” з рахунком 3:0. Знаменний він тим, що футболісти вперше вийшли на поле з номерами на футболках, причому у гравців “Евертона” номера були з 1-го по 11-й, а у “Манчестера” з 22-го (у воротаря) по 12-й.

У 1935 році на британських дорогах вперше з’явилися світловідбиваючі пристрої типу “котяче око”, придумані всього рік тому винахідником з Йоркшира Персі Шо.

У 1978 році в Данії було скасовано смертну кару.

У 1982 році населення Китаю перевищило мільярд осіб.

У 1986 році сталася пожежа в Центральній бібліотеці Лос-Анджелеса, за офіційними даними, постраждало 350 тисяч книг.

У 1991 році на Бангладеш обрушився циклон, загинули 138 тисяч осіб.

У 1992 році Національна збірна України з футболу провела свій перший матч.

У 1993 році Єлизавета II оголосила, що Букінгемський палац буде вперше відкритий для туристів, а збір від продажу вхідних квитків піде на ремонт постраждалого від пожежі Віндзорського замку.