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Всесвітній день фортепіано: ініціатором впровадження Всесвітнього дня фортепіано став відомий сучасний німецький композитор Нільс Фрам. Вперше піаністи усього світу відзначали це свято у 2015 році. До дати, на яку припадає святкування цього дня, Нільс Фрам також підійшов творчо та досить символічно. Виявляється для святкування було обрано 88-й день року. Чому 88? Все дуже просто – саме стільки клавіш у фортепіано.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Тайвань – День молоді

Чилі – День молодого бійця

Мадагаскар – День пам’яті героїв

США – Національний день ветеранів війни у В’єтнамі

Цього дня у світі:

845 — вікінги завоювали Париж

1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні

1798 — французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки

1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин “зупинився” Ніагарський водоспад

1864 — у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством “Руська Бесіда”)

1867 — Конституційний акт Парламенту Сполученого Королівства утворив Домініон Канади і став основною частиною Конституції цієї країни

1871 — відкрився лондонський Альберт-хол

1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола

1910 — у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром

1933 — після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні

1951 — у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.

1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва

1973 — завершено виведення американських військ з Південного В’єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.

1974 — китайські фермери поблизу Сіаню виявили поховання імператора III ст. до н. е. Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію

1976 — найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала “Політ над гніздом зозулі”

1982 — парламент Сполученого Королівства припинив свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду

1991 — у Києві відбувся перший вечір поетичної групи “Бу-Ба-Бу” (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак)

1998 — у Португалії відкрито 16-кілометровий міст “Вашку да Гама” через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд

1998 — Парламентські вибори в Україні 1998

2004 — в Україні створили Громадянську кампанію “Пора!”

2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО

2014 — в Англії й Уельсі зареєстровано перший одностатевий шлюб

Яке сьогодні церковне свято:

29 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Він обіймав керівну посаду у єгипетському місті Гермополь в III столітті, був християнином. Імператорська влада схопила Савина під час гонінь на християн, змушувала відректися від своєї віри, піддавала тортурам. Святий витерпів всі муки, але залишився вірним Христу. Тоді язичники схопили його та втопили у річці.

Прикмети:

Хмари швидко рухаються на небі, отже буде гарна погода

Пташки купаються в калюжі – буде тепло

У річці низький рівень води – варто чекати на поганий урожай

Традиції:

В народі 29 березня називали Савин день. Селяни об’їжджали на возі все село, тому що вірили, що це принесе їм вдачу

А ще слухали скрипіння колес. Адже за ним могли пророкувати своє майбутнє. Наприклад, якщо скрипіло праве переднє — сім’я буде багатою, а якщо ліве переднє — то чекайте на хворобу. Заднє праве колесо скрипить,отже можна очікувати успіху, а якщо ліве заднє — влізете у борги

Сьогодні можна помолитися святому Савіну і попросити у нього допомоги в якихось простих побутових і мирських справах, а також можна попросити допомоги в роботі і кар’єрі – святий допоможе

Заборонялося в цей день давати або брати гроші в борг – ризик провести весь рік в злиднях

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Юліан, Трохим, Павло, Денис.