Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Банки-первинні дилери та ліцензовані брокери встановили різну суму мінімальних інвестицій у військові облігації.
Від 1000 грн пропонують банки: “Альфа-Банк”, “Банк Південний”, “Укргазбанк”, “Укрексімбанк” та ПУМБ, а також ліцензійні брокери – ICU, Універ Капітал, Dragon Capital, БТС Брокер.
“Ощадбанк” встановив мінімальний розмір інвестицій у 50 000 грн.
“ПриватБанк” та “Кредобанк” – у 100 000 грн.
“Таскомбанк” – 300 000 грн.
“ОТП Банк” та “Райффайзен Банк” – 500 000 грн.
Варто зауважити, що Мінфін наразі провів вже чотири аукціони з продажу військових облігацій. Держбюджет поповнився на 19,5 млрд грн та $12 млн.
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