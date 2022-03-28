29 березня відбудуться аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах воєнного стану. Строк пропонованих ОВДП - 6 місяців та 1,3 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Банки-первинні дилери та ліцензовані брокери встановили різну суму мінімальних інвестицій у військові облігації.

Від 1000 грн пропонують банки: “Альфа-Банк”, “Банк Південний”, “Укргазбанк”, “Укрексімбанк” та ПУМБ, а також ліцензійні брокери – ICU, Універ Капітал, Dragon Capital, БТС Брокер.

“Ощадбанк” встановив мінімальний розмір інвестицій у 50 000 грн.

“ПриватБанк” та “Кредобанк” – у 100 000 грн.

“Таскомбанк” – 300 000 грн.

“ОТП Банк” та “Райффайзен Банк” – 500 000 грн.

Варто зауважити, що Мінфін наразі провів вже чотири аукціони з продажу військових облігацій. Держбюджет поповнився на 19,5 млрд грн та $12 млн.