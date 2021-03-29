Сьогодні, 29 березня, у світі відзначають Міжнародний день піаніста.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні.

1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин “зупинився” Ніагарський водоспад.

1867 — ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду — федеративний британський домініон.

1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола.

1910 — у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.

1933 — валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні.

1951 — у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.

1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва.

1976 — найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала “Політ над гніздом зозулі”.

Яке сьогодні церковне свято:

29 березня віряни вшановують пам’ять святого мученика Савіна. Він жив у Єгипті і за віру віддав своє життя.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні дуже тепло – такою буде погода в найближчі кілька днів;

кружляють зграї перелітних птахів – до швидкого потепління.

Іменини у Олександра, Іуліана, Трохима, Павла і Дениса.