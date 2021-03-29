Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні.
1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин “зупинився” Ніагарський водоспад.
1867 — ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду — федеративний британський домініон.
1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола.
1910 — у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.
1933 — валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні.
1951 — у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва.
1976 — найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала “Політ над гніздом зозулі”.
Яке сьогодні церковне свято:
29 березня віряни вшановують пам’ять святого мученика Савіна. Він жив у Єгипті і за віру віддав своє життя.
Прикмети погоди:
Якщо сьогодні дуже тепло – такою буде погода в найближчі кілька днів;
кружляють зграї перелітних птахів – до швидкого потепління.
Іменини у Олександра, Іуліана, Трохима, Павла і Дениса.