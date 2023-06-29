29 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Джерело: #Букви

Міжнародний день тропіків: відзначається з 2016 року. Святкові заходи включають дії щодо підвищення рівня обізнаності про тропіки, їх особливі труднощі, проблеми інфраструктури та перспективи. На тропічні регіони припадає 40% всієї території світу, приблизно 80% біологічних видів планети, значна частина її мов і культур. У тропіках проживають понад 800 мільйонів осіб. І хоча тропічні країни досягли значного прогресу, вони, як і раніше, стикаються з різноманітними проблемами.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Сейшельські Острови – День незалежності

Еквадор – День інженера

Нідерланди – День ветеранів

Гренада – День рибалки

Непал – Національний день рису

Цього дня у світі:

1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

1236 — хрестоносці захопили Кордову.

1575 — у ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи здобули перемогу над кіннотою роду Такеда. Розпочався масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю.

1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.

1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” загорівся і вщент згорів театр “Глобус”.

1644 — у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького

1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.

1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні за церковним календарем день пам’яті святителя Тихона. Він жив на Кіпрі у V столітті у родині благочестивих християн, які свого сина виховували в традиціях православ’я. Від самого дитинства Тихона захоплювало читання Святого Письма. В юності він побажав вступити до церковного кліра, де став читцем і тлумачем Божих книг. Згодом він посів посаду диякона, а пізніше і єпископа. Як єпископ, він поклав усі свої сили на боротьбу з ідолопоклонством. Святитель приймав кожного стражденного, допомагав убогим і бідним. Терпів від язичників багато мук, але намагався стійко їх витримувати.

Прикмети:

Папороть вранці скручує листя – наступний день буде спекотним і сонячним.

Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.

Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.

На вікнах осідає роса – до дощу.

Ясний Чумацький шлях – на гарну погоду.

Сон з 28 на 29 червня не здійсниться, а сновидіння, побачене вдень 29 червня, почне збуватися вже наступного дня.

Традиції:

Віряни 29 червня молилися святителю Тихону, щоб отримати зцілення від хвороб, особливо якщо вони пов’язані з болем у ногах.

Одна з головних заборон цього дня – не можна замішувати тісто і пекти. Вважається, що так можна відвадити фінансове благополуччя.

Іменини сьогодні святкують:

Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.