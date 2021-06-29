Сьогодні, 29 червня, у світі відзначають Міжнародний день тропіків.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув і вщент згорів театр “Глобус”.

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького.

1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.

1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Яке сьогодні церковне свято:

29 червня в православній церкві шанується день пам’яті пам’ять святителя Тихона.

Прикмети погоди:

Якщо вранці папороть скручує листя, то день буде сонячним та спекотним;

Якщо на вікнах осідає роса, то очікується дощ;

Якщо падає дрібний дощ, то скоро буде сонячно;

Якщо багато воронів літає у небі, то до негоди.

Іменини святкують: Тихон, Михайло, Петро, Павло.