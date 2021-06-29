Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.
1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув і вщент згорів театр “Глобус”.
1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького.
1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.
1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.
Яке сьогодні церковне свято:
29 червня в православній церкві шанується день пам’яті пам’ять святителя Тихона.
Прикмети погоди:
- Якщо вранці папороть скручує листя, то день буде сонячним та спекотним;
- Якщо на вікнах осідає роса, то очікується дощ;
- Якщо падає дрібний дощ, то скоро буде сонячно;
- Якщо багато воронів літає у небі, то до негоди.
Іменини святкують: Тихон, Михайло, Петро, Павло.