Сьогодні у світі відзначають День збереження біологічної різноманітності.

Про це розповідають #Букви.

Цього дня у світі відзначаються День “ще стільки всього треба зробити!”, День розшуку забутих подяк і Міжнародний день віолончелі.

Цей день в історії:

1845 — Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.

1891 — Томас Едісон запатентував радіо.

1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год.

1937 — Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву “Ейре”.

1940 — Лондон був підданий найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.

1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття “ворог народу”.

1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.

1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.

1991 — Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію “Пласт”.

1995 — Відкриття метрополітену у Дніпропетровську.

1996 — У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.

1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей.

2008 — Почалася нова “газова війна” Росії проти України

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Огія. Святий пророк Огій – десятий з 12 малих пророків, один з останніх пророків Старого Завіту.

Що сьогодні не можна робити:

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому, через поріг, бо можете посваритися.

Прикмети:

Який Огій, таким і квітень буде.

Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.

Мороз сьогодні обіцяє холодну погоду до Хрещення.

Холоди та негода на Огія віщують сувору зиму.

Іменини у Аркадія, Феофанії, Іллі, Петра, Марини та Володимира.