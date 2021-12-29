Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
День Конституції в Ірландії
День “Тік Так” (Потрібно цінувати час)
Національний день пряного супу з овочами і м’ясом в США
1845 — Республіка Техас вступила до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;
1891 — Томас Едісон запатентував радіо;
1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами (111 км/год);
1937 — Набула чинності конституція Ірландії, а Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву “Ейре”;
1940 — Лондон постраждав від найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;
1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття “ворог народу”;
1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;
1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;
1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію “Пласт”;
1995 — Відкриття метрополітену у Дніпрі;
1996 — У Гватемалі завершилась 36-річна війна;
1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;
2008 — Почалася нова ;газова війна; Росії проти України.
Сьогодні народились
- 1721 — Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур та фаворитка французького короля Людовика XV;
- 1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини; його іменем було названо плащі, що виготовлялись з подібної тканини;
- 1788 — Християн Юргенсен Томсен, данський археолог;
- 1800 — Чарльз Нельсон Гуд’їр, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми;
- 1875 — Микола Стражеско, український терапевт;
- 1876 — Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор і диригент;
- 1877 — Данило Щербаківський, український мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв;
- 1891 — Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів;
- 1893 — Роберт Лісовський, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН “Тризуб з мечем”;
- 1896 — Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст;
- 1906 — Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем;
- 1922 — Володимир Югай, український живописець;
- 1970 — Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу;
- 1972 — Джуд Лоу, британський актор театру та кіно (Талановитий містер Ріплі, Холодна гора, Близькість);
- 1972 — Євген Нищук, український актор театру і кіно;
- 1979 — Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор.
У православній церкві 29 грудня вшановується пам’ять святого Аггея, відомого як одного з останніх пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті. Саме Аггею приписують різні пророцтва, адресовані юдейському цареві Зоровавелю, а також первосвященику Ісуса, яким пророк дорікає за бездіяльність.
Згідно з народними повір’ями, цього дня потрібно обов’язково помолитися святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях і допоміг людині виробити її найкращі якості.
Також наші пращури вірили, якщо 29 грудня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
Народні прикмети
Який Агей, таким і квітень буде.
Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.
Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.
Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.
Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.
Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.
Іменини відзначають: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.