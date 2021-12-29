29 грудня у світі відзначають Міжнародний день збереження біологічної різноманітності та День віолончеліста. В Ірландії відзначають День Конституції. В Україні – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

День Конституції в Ірландії

День “Тік Так” (Потрібно цінувати час)

Національний день пряного супу з овочами і м’ясом в США

1845 — Республіка Техас вступила до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 — Томас Едісон запатентував радіо;

1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами (111 км/год);

1937 — Набула чинності конституція Ірландії, а Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву “Ейре”;

1940 — Лондон постраждав від найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття “ворог народу”;

1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію “Пласт”;

1995 — Відкриття метрополітену у Дніпрі;

1996 — У Гватемалі завершилась 36-річна війна;

1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

2008 — Почалася нова ;газова війна; Росії проти України.

Сьогодні народились

1721 — Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур та фаворитка французького короля Людовика XV;

1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини; його іменем було названо плащі, що виготовлялись з подібної тканини;

1788 — Християн Юргенсен Томсен, данський археолог;

1800 — Чарльз Нельсон Гуд’їр, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми;

1875 — Микола Стражеско, український терапевт;

1876 — Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор і диригент;

1877 — Данило Щербаківський, український мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв;

1891 — Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів;

1893 — Роберт Лісовський, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН “Тризуб з мечем”;

1896 — Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст;

1906 — Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем;

1922 — Володимир Югай, український живописець;

1970 — Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу;

1972 — Джуд Лоу, британський актор театру та кіно (Талановитий містер Ріплі, Холодна гора, Близькість);

1972 — Євген Нищук, український актор театру і кіно;

1979 — Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор.

У православній церкві 29 грудня вшановується пам’ять святого Аггея, відомого як одного з останніх пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті. Саме Аггею приписують різні пророцтва, адресовані юдейському цареві Зоровавелю, а також первосвященику Ісуса, яким пророк дорікає за бездіяльність.

Згідно з народними повір’ями, цього дня потрібно обов’язково помолитися святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях і допоміг людині виробити її найкращі якості.

Також наші пращури вірили, якщо 29 грудня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

Народні прикмети

Який Агей, таким і квітень буде.

Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.

Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.

Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.

Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.

Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.

Іменини відзначають: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.