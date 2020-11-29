29 листопада світ відзначає День любителя гострих відчуттів, Першу неділю Адвенту, Міжнародний день солідарності з палестинським народом і День електронних вітальних листівок.

Про це розповідають #Букви.

У США – День сквер-дансу, День “Викинь свої недоїдки”, День шоколадки, День пирога з лимонним кремом, у Німеччині – День поминання покійних, у Туркменістані – свято збору врожаю бавовни, в Киргизстані – День працівника оборонної спортивно-технічної організації, у Вануату – День єднання, на Мальдівах – День прийняття ісламу, в Албанії – День звільнення, у М’янмі – Фестиваль паперових ліхтариків і палаючих повітряних куль.

Цей день в історії:

1899 — засновано іспанський футбольний клуб “Барселона”.

1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.

1945 — югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою

1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Так з’явилася Держава Ізраїль.

1959 — церемонію вручення нагород “Ґреммі” вперше показали по американському телебаченню.

1990 — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.

1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.

1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: прапор (штандарт) президента України, знак президента України, гербова печатка президента України, булава президента України.

2007 — депутати від виборчих блоків “БЮТ” та “Наша Україна — Народна Самооборона” створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

2009 – в Швейцарії через референдум заборонили будувати мінарети.

Яке церковне свято:

Сьогодні християни вшановують пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа.

Матвій був збирачем податків, але коли Ісус зустрів його, то звелів піти за ним. Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь.

Прикмети:

день холодний – зима буде люта;

день теплий і дощовий – зима буде тепла;

випав сніг – він не розтане до повені;

дме сильний вітер – зима буде з хуртовинами і хуртовинами;

хмари по небу пливуть 29 листопада – скоро настане студена погода.

Що не можна робити сьогодні:

У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.

На столі не сиди – біда трапиться.

Не можна ходити в одній шкарпетці, інакше помре хтось із родичів.

З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

29 листопада День ангела відзначають: Федір, Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Микола, Семен, Сергій.