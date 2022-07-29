29 липня у світі відзначають Міжнародний день тигра та Міжнародний день соціокультурного розмаїття і боротьбі з дискримінацією. В Україні 29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день тигра — щорічне свято, що проводиться щороку 29 липня. Його започаткували у 2010 році на Санкт-Петербурзькому саміті тигрів.

Метою цього дня є просування глобальної системи захисту природних середовищ існування тигрів та підвищення рівня обізнаності та підтримки з питань збереження тигрів.

Також 29 липня – Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Мета цієї – привернути суспільну увагу до проблем дискримінації, поширити ідеї гуманізму та мирного співіснування.

В Україні сьогодні День Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).

Свято запровадили 26 липня 2016 року згідно з указом президента України. Мета свята – подальший розвиток національних військових традицій, враховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Румунія — День національного гімну

Норвегія — День прославлення святого Олафа

Фарерські острови — День Святого Олафа

Молдова — День Конституції

Таїланд — Національний день тайської мови

Цього дня у світі:

238 — преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна. Обидва правителі були волоком протягнуті вулицями Риму, та після тортур і знущань страчені. Того ж дня 13-річний Гордіан III оголошений імператором Римської імперії.

615 — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадкував трон правителя Баакульского царства майя.

626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни.

1014 — битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн — візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдав нищівної поразки болгарському війську. Імператор наказав осліпити 15 тисяч болгарських полонених. Кожному 101-му викололи лише одне око — їм довелось виступати в ролі поводирів решти сліпих. Побачивши це, болгарський цар Самуїл помер від горя.

1018 — граф Західної Фрісландії Дірк III завдав поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена.

1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.

1148 — завершена невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу.

1108 — Людовик VI став королем Франції.

1423 — Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки щосереди і дві великі ярмарки на рік.

1474 — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакувала архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс. Облога тривала до 27 червня 1475.

1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.

1572 — почалася Молодинська битва — битва, що тривала до 2 серпня в 50 верстах південніше Москви, московське військо земського воєводи князя Михайла Воротинського та опричного воєводи князя Дмитра Хворостиніна і армія кримського хана Девлет-Герая.

1586 — на річці Тура засноване місто Тюмень.

1693 — в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського.

1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.

1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.

1793 — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто).

1836 — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки.

1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.

1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.

1865 — велика пожежа в Бучачі

1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.

1880 — відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.

1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.

1900 — італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I.

1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 — утворено незалежну Албанію.

1914 — введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк-Сан Франциско.

1938 — після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.

1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.

1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі Бессарабії і Буковини, переданих нею СРСР у 1940.

— Сталін, після численних прорахунків, поразок, оточень частин РСЧА, звільнив генерала армії Г.Жукова з посади начальника Генерального штабу та призначено на посаду командувача Резервним фронтом.

— Сталін, після численних прорахунків, поразок, оточень частин РСЧА, звільнив генерала армії Г.Жукова з посади начальника Генерального штабу та призначено на посаду командувача Резервним фронтом. 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.

1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1958 — у США Президентом країни Д. Ейзенхауером підписано акт про утворення Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

1974 — у СРСР створено перший в країні спеціальний підрозділ “А” для протидії можливим терористичним актам, яке стало відомим як група “Альфа”.

— на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми “Вгадай мелодію”.

— на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми “Вгадай мелодію”. 1987 — Президентом Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни.

1990 — місту Калінін повернуто історичну назву Твер.

1993 — після семи років ув’язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собібор уродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем’янюку.

1994 — Парламент України призупинив приватизацію в республіці.

1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра.

2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.

2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором. Щонайменше 80 (за іншими даними 140) людей загинуло.

Яке сьогодні церковне свято:

29 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Атеногена та 10-ох його учнів.

Прикмети:

Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.

Польові миші почали посіви їсти – до довгої та холодної зими.

Бадилля у моркви поникло – до дощу.

29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.

Шуліки в небі парять – до спекотної погоди.

До обіду на траві роса тримається – до спеки.

Жовті хмари на заході – до дощу, який піде вранці наступного дня.

Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші та багатстві до кінця своїх днів.

Дощ на Феногена – погана прикмета – хліб у снопі проросте.

Традиції:

У народі вірили, що 29 липня по лісу ходить зоря і підбирає пташине пір’я, тому в ліс не ходили в ліс, боячись його потривожити.

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Дні ще теплі, а ночі стають прохолодніше.

У деяких місцях Афіногенів день вважався початком жнив. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварин і птахів, а й для людей.

Цього дня іменини відзначають:

Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія та Яків.