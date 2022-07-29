Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день тигра — щорічне свято, що проводиться щороку 29 липня. Його започаткували у 2010 році на Санкт-Петербурзькому саміті тигрів.
Метою цього дня є просування глобальної системи захисту природних середовищ існування тигрів та підвищення рівня обізнаності та підтримки з питань збереження тигрів.
Також 29 липня – Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Мета цієї – привернути суспільну увагу до проблем дискримінації, поширити ідеї гуманізму та мирного співіснування.
В Україні сьогодні День Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).
Свято запровадили 26 липня 2016 року згідно з указом президента України. Мета свята – подальший розвиток національних військових традицій, враховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Румунія — День національного гімну
- Норвегія — День прославлення святого Олафа
- Фарерські острови — День Святого Олафа
- Молдова — День Конституції
- Таїланд — Національний день тайської мови
Цього дня у світі:
- 238 — преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна. Обидва правителі були волоком протягнуті вулицями Риму, та після тортур і знущань страчені. Того ж дня 13-річний Гордіан III оголошений імператором Римської імперії.
- 615 — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадкував трон правителя Баакульского царства майя.
- 626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни.
- 1014 — битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн — візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдав нищівної поразки болгарському війську. Імператор наказав осліпити 15 тисяч болгарських полонених. Кожному 101-му викололи лише одне око — їм довелось виступати в ролі поводирів решти сліпих. Побачивши це, болгарський цар Самуїл помер від горя.
- 1018 — граф Західної Фрісландії Дірк III завдав поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена.
- 1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.
- 1148 — завершена невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу.
- 1108 — Людовик VI став королем Франції.
- 1423 — Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки щосереди і дві великі ярмарки на рік.
- 1474 — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакувала архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс. Облога тривала до 27 червня 1475.
- 1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.
- 1572 — почалася Молодинська битва — битва, що тривала до 2 серпня в 50 верстах південніше Москви, московське військо земського воєводи князя Михайла Воротинського та опричного воєводи князя Дмитра Хворостиніна і армія кримського хана Девлет-Герая.
- 1586 — на річці Тура засноване місто Тюмень.
- 1693 — в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського.
- 1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.
- 1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.
- 1793 — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто).
- 1836 — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки.
- 1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.
- 1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.
- 1865 — велика пожежа в Бучачі
- 1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.
- 1880 — відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.
- 1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.
- 1900 — італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I.
- 1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.
- 1913 — утворено незалежну Албанію.
- 1914 — введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк-Сан Франциско.
- 1938 — після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
- 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.
- 1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі Бессарабії і Буковини, переданих нею СРСР у 1940.
— Сталін, після численних прорахунків, поразок, оточень частин РСЧА, звільнив генерала армії Г.Жукова з посади начальника Генерального штабу та призначено на посаду командувача Резервним фронтом.
- 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.
- 1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 1958 — у США Президентом країни Д. Ейзенхауером підписано акт про утворення Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
- 1974 — у СРСР створено перший в країні спеціальний підрозділ “А” для протидії можливим терористичним актам, яке стало відомим як група “Альфа”.
— на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми “Вгадай мелодію”.
- 1987 — Президентом Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни.
- 1990 — місту Калінін повернуто історичну назву Твер.
- 1993 — після семи років ув’язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собібор уродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем’янюку.
- 1994 — Парламент України призупинив приватизацію в республіці.
- 1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра.
- 2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.
- 2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором. Щонайменше 80 (за іншими даними 140) людей загинуло.
Яке сьогодні церковне свято:
29 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Атеногена та 10-ох його учнів.
Прикмети:
- Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.
- Польові миші почали посіви їсти – до довгої та холодної зими.
- Бадилля у моркви поникло – до дощу.
- 29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.
- Шуліки в небі парять – до спекотної погоди.
- До обіду на траві роса тримається – до спеки.
- Жовті хмари на заході – до дощу, який піде вранці наступного дня.
- Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші та багатстві до кінця своїх днів.
- Дощ на Феногена – погана прикмета – хліб у снопі проросте.
Традиції:
- У народі вірили, що 29 липня по лісу ходить зоря і підбирає пташине пір’я, тому в ліс не ходили в ліс, боячись його потривожити.
- Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Дні ще теплі, а ночі стають прохолодніше.
- У деяких місцях Афіногенів день вважався початком жнив. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварин і птахів, а й для людей.
Цього дня іменини відзначають:
Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія та Яків.