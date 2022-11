Про це повідомляють #Букви.

День солідарності з палестинським народом: відзначається щорічно 29 листопада. Цього дня в 1947 році Асамблея ООН прийняла резолюцію про розділ Палестини.

Всесвітній день мурахоїдів: мурахоїди мешкають в Америці, на території від Мексики до всієї Південної Америки. Раніше налічувалося тільки 4 види цих тварин, але недавні дослідження показали, що карликовий мурахоїд – це не один, а фактично сім окремих видів.

День “ласкаво просимо”: фраза була популяризована шекспірівським “Отелло” в 1603 році, коли You’re Welcome “ласкаво просимо” було змінено як відповідь на “дякую” (thank you). “Ласкаво просимо” виникло як стійка рефлекторна відповідь на “дякую” на початку 1900-х років. Це допомагало повернути манери у суспільство. Листопад найвідоміший Днем подяки. Цілком логічно, що день “Ласкаво просимо” відразу слід за днем “дякую”.

День електронного привітання: вітальні листівки використовувалися з 1800-х років. Електронна вітальна листівка була вперше розроблена Джудіт Донат у вигляді електронної листівки у 1994 році.

Міжнародний день правозахисниць: Занадто часто правозахисниці стикаються з насильством, переслідуванням і навіть тюремним ув’язненням просто за те, що відстоюють рівність та права людини.

За даними Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, кількість вбивств та нападів на правозахисниць зростає: у 2018 році було вбито 10 осіб, у 2019 році – 16, а у 2020 році – понад 40.

Правозахисниці піддаються гендеру; особистому та онлайн-переслідуванню; репутаційному наклепу; так званим тестам на “невинність”; погрозам членам сім’ї; насильству, зокрема сексуальному насильству, в ув’язненні; і багато іншого, оскільки вони виступають за справедливість, людську гідність та відповідальність.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Албанія – День звільнення

Ванауту – День єдності

Цього дня у світі:

1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830—1831.

1899 — засновано іспанський футбольний клуб “Барселона”.

1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.

1945 — югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою

1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.

1959 — церемонію вручення нагород “Ґреммі” вперше показали по американському телебаченню. Серед лавреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.

1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим.

1990 — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.

1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.

1996 — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув’язнення був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.

1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.

2007 — депутати від виборчих блоків “БЮТ” та “Наша Україна — Народна Самооборона” створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання

Яке сьогодні церковне свято:

29 листопада, православна церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів – Левія Матвія. До зустрічі з Ісусом він був митарем – збирав мито, а після знайомства з Христом залишив своє заняття і пішов за Учителем. Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, написаного арамейською мовою. Апостола часто зображували на іконах і творах мистецтв.

Прикмети:

Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.

Вітряна погода – до холодної і сніжної зими.

Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.

Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.

Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.

Якщо сильний вітер, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.

Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.

На столі не сиди – біда трапиться.

З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

Традиції:

На Матвія не рекомендується купувати нові речі, так як обновка не принесе щастя або виявиться з недоліками – зламана або не підійде за розміром.

Наші предки в цей день ходили до родичів і друзів, збиралися за столом і вели задушевні бесіди. Через те, що 28 листопада почався Раздвяний піст, люди готували тільки пісні страви. Слов’яни вірили, що якщо не нагодувати гостей як слід, то Матвій буде худим.

Іменини цього дня святкують:

Матвій, Сергій, Фульвіан (Фулвіан).