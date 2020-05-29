У п'ятницю, 29 травня, в світі відзначають Міжнародних день миротворців ООН, а також День здорового травлення.

#Букви зібрали цікаві факти про ці свята, а також народні прикмети та історичні події 29 травня.

29 травня в Аргентині святкують День Сухопутних військ, а в Домініканській Республіці – День матері. У Киргизстані День збройних сил, а в Росії – День військового автомобіліста.

Міжнародний день миротворців ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)

У 1948 році перша миротворча місія Організації Об’єднаних Націй почала операції в Палестині.

Через 50 років, в 2002 році, Генасамблея ООН започаткувала Міжнародний день миротворців 29 травня. Цей день відзначають як данину пам’яті загиблим, як знак поваги до тих, хто служили і продовжують служити людям в складі операцій ООН з підтримки миру.

29 травня в Центральних установах ООН у Нью-Йорку Генеральний секретар проводить церемонію покладання вінків на згадку про миротворців, які загинули під час виконання обов’язків під прапором ООН.

Також в цей день проходить церемонія посмертного нагородження медаллю Дага Хаммаршельда миротворців, які загинули в попередньому році при виконанні службових обов’язків.

Всесвітній день здорового травлення (World Digestive Health Day)

Це свято відзначається щорічно 29 травня. Воно було засновано з ініціативи Всесвітньої організації гастроентерологів (World Gastroenterology Organisation, WGO), міжнародної неурядової професійної медичної федерації. В організації близько 50 тисяч членів.

Ініціюючи щорічне проведення цього Дня, гастроентерологи усього світу намагалися звернути увагу суспільства на проблеми порушення травлення у людини, зростання кількості цих проблем, а також зростання кількості людей з подібними проблемами. Висвітлення цих питань, а також пошуки ефективних методів профілактики і лікування порушень і захворювань травної системи – основне завдання Всесвітньої організації гастроентерологів.

Статистика вказує на 50-60% населення – це люди, які страждають від порушення роботи і захворювань органів травної системи. Це пов’язано з різними чинниками, серед яких першочергову роль відіграють неправильне харчування, якість продуктів харчування, шкідливі звички, а також стресовий стан.

Православні свята 29 травня

Сьогодні, згідно з народним календарем, день Федора-Житника. В це православне свято селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.

Згідно з переказами, святий Феодор народився в Єгипті. У нього була багата сім’я християн. У 14 років він втік з дому і відправився в Тавенську обитель преподобного Пахомія Великого. Феодора першого з усієї братії висвятили на священика, тому й прозвали його Освяченим. Після смерті свого великого наставника він прийняв управління Тавенським монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фиваїдських обителів. Преподобний Феодор прославився своєю святістю. Помер він в глибокій старості в 368 році

Прикмети 29 травня: що не можна робити

Наші предки завжди говорили: “У Житника одна турбота – поле ячмінне заборонити”.

Вважалося, якщо 29 травня каша буде на столі, то буде великий врожай зернових і відповідно багато хліба на столі.

Якщо до Житника зацвіла горобина – буде тепло і холодів вже не буде.

Якщо 29 травня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з’явилося латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

Що не можна робити:

У цей день не можна лінуватися і ухилятися від роботи.

Також під забороною алкоголь.

Відмовлятися від їжі в цей день не прийнято. Згідно приказці, хто “мало каші їв”, той і працювати добре не зможе.

Строго засуджуються сварки, лайка і лихослів’я.

29 травня: цей день в історії

1590 – в царювання Федора Івановича за царським наказу відправлені в Сибір 30 сімей. Тим самим було покладено початок заселення Сибіру.

1790 – Род-Айленд останньою з 13 колоній приймає Конституцію США.

1802 – фізик і основоположник електрометалургії академік В. Петров відкрив явище електричної дуги.

1810 – Аргентина: винесено декрет про створення національних збройних сил, які “забезпечать захист і самовизначення аргентинського народу і територіальну цілісність”.

1825 – в кафедральному соборі Реймса востаннє пройшла церемонія коронації короля Франції.

1848 – Вісконсін стає штатом США.

1860 – купець, меценат і колекціонер Павло Третьяков склав заповіт, за яким він залишав Москві свою колекцію картин і 150 тисяч рублів сріблом для пристрою картинної галереї. Залишок свого капіталу в 8186 рублів просив вкласти “на видачу в заміжжя бідним нареченим, але за добропорядних людей”.

1900 – компанія “Отіс” зареєструвала торгову марку “Ескалатор” (пізніше так стануть називати всі ескалатори).

1910 – змагання в швидкості між аеропланом і поїздом. Першим відстань між Олбані і Нью-Йорком подолав літальний апарат, яким керував Гленн Кертісс, який отримав приз в 10 тисяч доларів.

1916 – затверджено офіційний прапор президента США.

1919 – спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна.

1922 – верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом, а тому не підпадає під дію антимонопольного законодавства.

1947 – індійські установчі збори заборонило касту “недоторканних”.

1953 – перше сходження на Еверест.

1959 – верховний суд США визнав незаконним рішення влади штату Луїзіана про заборону боксерських поєдинків між представниками різних рас.

Іменинники 29 травня

1630 – Карл II, король Англії і Шотландії (1660-1685).

1880 – Освальд Шпенглер, німецький філософ-ідеаліст, представник філософії життя.

1917 – Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961-1963).

1953 – Олександр Абдулов, актор театру і кіно, народний артист.

1968 – Теодор Рєзвой, український мандрівник, в 2001 р поодинці перетнув Атлантику на весловому човні.

Привітання з днем ​​янгола 29 травня приймають Олександр, Георгій, Єфрем, Касян, Лаврентій, Федір, Віт, Модест, Крискентія, Муза.