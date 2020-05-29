#Букви зібрали цікаві факти про ці свята, а також народні прикмети та історичні події 29 травня.
29 травня в Аргентині святкують День Сухопутних військ, а в Домініканській Республіці – День матері. У Киргизстані День збройних сил, а в Росії – День військового автомобіліста.
Міжнародний день миротворців ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)
У 1948 році перша миротворча місія Організації Об’єднаних Націй почала операції в Палестині.
Через 50 років, в 2002 році, Генасамблея ООН започаткувала Міжнародний день миротворців 29 травня. Цей день відзначають як данину пам’яті загиблим, як знак поваги до тих, хто служили і продовжують служити людям в складі операцій ООН з підтримки миру.
29 травня в Центральних установах ООН у Нью-Йорку Генеральний секретар проводить церемонію покладання вінків на згадку про миротворців, які загинули під час виконання обов’язків під прапором ООН.
Також в цей день проходить церемонія посмертного нагородження медаллю Дага Хаммаршельда миротворців, які загинули в попередньому році при виконанні службових обов’язків.
Всесвітній день здорового травлення (World Digestive Health Day)
Це свято відзначається щорічно 29 травня. Воно було засновано з ініціативи Всесвітньої організації гастроентерологів (World Gastroenterology Organisation, WGO), міжнародної неурядової професійної медичної федерації. В організації близько 50 тисяч членів.
Ініціюючи щорічне проведення цього Дня, гастроентерологи усього світу намагалися звернути увагу суспільства на проблеми порушення травлення у людини, зростання кількості цих проблем, а також зростання кількості людей з подібними проблемами. Висвітлення цих питань, а також пошуки ефективних методів профілактики і лікування порушень і захворювань травної системи – основне завдання Всесвітньої організації гастроентерологів.
Статистика вказує на 50-60% населення – це люди, які страждають від порушення роботи і захворювань органів травної системи. Це пов’язано з різними чинниками, серед яких першочергову роль відіграють неправильне харчування, якість продуктів харчування, шкідливі звички, а також стресовий стан.
Православні свята 29 травня
Сьогодні, згідно з народним календарем, день Федора-Житника. В це православне свято селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.
Згідно з переказами, святий Феодор народився в Єгипті. У нього була багата сім’я християн. У 14 років він втік з дому і відправився в Тавенську обитель преподобного Пахомія Великого. Феодора першого з усієї братії висвятили на священика, тому й прозвали його Освяченим. Після смерті свого великого наставника він прийняв управління Тавенським монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фиваїдських обителів. Преподобний Феодор прославився своєю святістю. Помер він в глибокій старості в 368 році
Прикмети 29 травня: що не можна робити
Наші предки завжди говорили: “У Житника одна турбота – поле ячмінне заборонити”.
Вважалося, якщо 29 травня каша буде на столі, то буде великий врожай зернових і відповідно багато хліба на столі.
- Якщо до Житника зацвіла горобина – буде тепло і холодів вже не буде.
- Якщо 29 травня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
- На озерах з’явилося латаття – до стійкого літнього тепла.
- 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
- Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.
Що не можна робити:
У цей день не можна лінуватися і ухилятися від роботи.
Також під забороною алкоголь.
Відмовлятися від їжі в цей день не прийнято. Згідно приказці, хто “мало каші їв”, той і працювати добре не зможе.
Строго засуджуються сварки, лайка і лихослів’я.
29 травня: цей день в історії
1590 – в царювання Федора Івановича за царським наказу відправлені в Сибір 30 сімей. Тим самим було покладено початок заселення Сибіру.
1790 – Род-Айленд останньою з 13 колоній приймає Конституцію США.
1802 – фізик і основоположник електрометалургії академік В. Петров відкрив явище електричної дуги.
1810 – Аргентина: винесено декрет про створення національних збройних сил, які “забезпечать захист і самовизначення аргентинського народу і територіальну цілісність”.
1825 – в кафедральному соборі Реймса востаннє пройшла церемонія коронації короля Франції.
1848 – Вісконсін стає штатом США.
1860 – купець, меценат і колекціонер Павло Третьяков склав заповіт, за яким він залишав Москві свою колекцію картин і 150 тисяч рублів сріблом для пристрою картинної галереї. Залишок свого капіталу в 8186 рублів просив вкласти “на видачу в заміжжя бідним нареченим, але за добропорядних людей”.
1900 – компанія “Отіс” зареєструвала торгову марку “Ескалатор” (пізніше так стануть називати всі ескалатори).
1910 – змагання в швидкості між аеропланом і поїздом. Першим відстань між Олбані і Нью-Йорком подолав літальний апарат, яким керував Гленн Кертісс, який отримав приз в 10 тисяч доларів.
1916 – затверджено офіційний прапор президента США.
1919 – спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна.
1922 – верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом, а тому не підпадає під дію антимонопольного законодавства.
1947 – індійські установчі збори заборонило касту “недоторканних”.
1953 – перше сходження на Еверест.
1959 – верховний суд США визнав незаконним рішення влади штату Луїзіана про заборону боксерських поєдинків між представниками різних рас.
Іменинники 29 травня
1630 – Карл II, король Англії і Шотландії (1660-1685).
1880 – Освальд Шпенглер, німецький філософ-ідеаліст, представник філософії життя.
1917 – Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961-1963).
1953 – Олександр Абдулов, актор театру і кіно, народний артист.
1968 – Теодор Рєзвой, український мандрівник, в 2001 р поодинці перетнув Атлантику на весловому човні.
Привітання з днем янгола 29 травня приймають Олександр, Георгій, Єфрем, Касян, Лаврентій, Федір, Віт, Модест, Крискентія, Муза.