У ніч на неділю, 29 березня, українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. Таким чином відбудеться перехід на літній час.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідне рішення регулюється постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року.

“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України” на території України від 29 березня 2020 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед” – сказано у повідомленні.

Згідно з рішенням Уряду, час другого часового поясу (київський час) щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед (літній час) і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад (зимовий час).

Коли і куди переводити стрілки годинника

Перевести стрілки на годину вперед потрібно буде о 3-й годині ночі. Тобто в цей момент потрібно перевести стрілку на 4 годину ранку. Переведення годинника на електронних пристроях, як правило, відбувається автоматично.

При цьому, графіки роботи автобусних станцій, аеропортів і залізничних вокзалів будуть адаптовані заздалегідь.

Варто зазначити, що понад 70 країн і територій переводять час: США, Канада, Мексика, всі країни Європи (крім Ісландії, Росії та Білорусі), Куба, Іран, Сирія, Йорданія, Ліван, Ізраїль, Палестина, більшість штатів в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Бразилія, Парагвай.

Водночас від переходу на літній час відмовилися Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань.