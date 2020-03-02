Станом на 1 березня 2020 року, 29 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями.

Про це у Facebook повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

“На сьогодні вже 29 млн українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив, – вибирайте свого сімейного лікаря”, – написала вона.

За словами міністра, “вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги і запрацює Програма медичних гарантій”.

Маючи напрямок сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити щеплення, аналізи, діагностику та отримати ліки.

Медреформа, що почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).

З 2020 року почнуться зміни на рівні поліклінік та лікарень.

Також голова МОЗ опублікувала посилання на інтерактивну карту місць надання первинної медичної допомоги.