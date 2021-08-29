Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.
1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.
1842 — Нанкінський договір поклав край Першій Опіумній війні;
1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.
1885 — німецький інженер Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.
1929 — німецький дирижабль “Граф Цепелін” завершив першу навколосвітню подорож.
1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.
1949 — СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР);
1965 — У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.
1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Мері Поппінс”.
1966 — у Сан-Франциско група “Бітлз” дала свій останній концерт.
1992 — Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.
1994 — Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії.
1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.
2014 — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).
Яке сьогодні церковне свято:
29 серпня відзначається православне свято перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа. У народі це свято називають Хлібний або Горіховий Спас.
Прикмети погоди:
- Багато горіхів в цьому році – до хорошого врожаю зерна в наступному році.
- Беззоряна ніч – до сильного вітру.
- Якщо птахи вже полетіли зимувати, то скоро настануть морози.
- Дим з печі піднімається вгору – до погіршення погоди.
Іменини святкують: Олександр, Діомід, Герасим, Анна, Степан, Яков.