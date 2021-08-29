Сьогодні, 29 серпня, православні християни святкують Горіховий Спас, або Хлібний Спас чи Третій Спас. Свою назву свято отримало за те, що в цей день починався збір урожаю горіхів.

Про це повідомляють #Букви.

За церковним календарем сьогодні Перенесення нерукотворного образа Господа нашого Ісуса Христа.

У цей день у храмах відбуваються богослужіння. Люди освячують горіхи, мед, фрукти, хліб.

До цієї пори повинні завершитися усі жнива.

Дата святкування Спасу є незмінною – 29 серпня, одразу після свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Згідно із переказами, в цей день переносили мощі Ісуса Христа, святили горіхи і зерно. Назва “Спас Нерукотворний” походить з легенди. Вважається, що Христос умив обличчя, а після витер його рушником, на якому відбився його лик.

Прикмети на Горіховий Спас

Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь теплою буде, а зима пройде без хуртовин.

Якщо журавлі до Третього Спасу відлетять, то на Покрову буде мороз.

У давнину наші предки влаштовували на Горіховий Спас ярмарки, де продавали хліб, горіхи, ткане полотно. І вважалося поганою прикметою нічого не купити на ярмарку.

Вітання зі святом

Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе силу й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров’я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в життя та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.

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Вітаємо Вас, з таким великим святом на честь Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш дім буде наповнений любов’ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!