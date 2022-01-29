Сьогодні День пам'яті героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. 29 січня в церковному календарі – день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Веригами називають ланцюги або кайдани, які стримують руки.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1896 — відбулися перші випробування англійського танка.

1907 — Лі де Форест запатентував аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач.

1918 — відбувся бій під Крутами

1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.

1921 — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.

1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.

1927 — у Лондоні відкрили “Park Lane Hotel” — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.

1929 — у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.

1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.

1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.

1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.

2002 — президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею “Віссю зла”.

Сьогодні народились

1868 — Альбін Еггер-Лінц, австрійський живописець.

1872 — Антін Шабленко, український письменник, публіцист, з 1905 р. — редактор-видавець часопису “Вільна Україна” у Петербурзі.

1874 — Джон Девісон Рокфеллер-молодший, американський промисловець.

1918 — Джон Форсайт, американський кіноактор (головна чоловіча роль у серіалі “Династія”).

1929 — Ірина Молостова, українська режисерка.

1930 — Оґа Норіо, японський підприємець, президент (від 1982) і голова ради директорів (1989—1995) компанії Sony.

1939 — Олександр Гузь, український вчений у галузі механіки, дійсний член НАНУ, лавреат Державних премій СРСР і УРСР, директор інституту механіки НАН України.

1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, громадська діячка й кіноакторка.

1966 — Ромаріу, бразильський футболіст, чемпіон світу, найкращий гравець світової першості з футболу 1994 року.

1970 — Гізер Грем, американська модель, кіноактриса.

Поклоніння чесним веригам святого апостола Петра відзначається православною церквою 29 січня.

Апостол Петро – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді, батьком його був простий рибалка. Ім’я, дане Петру при народженні, – Симон. Петро по-грецьки – це камінь, а Симона був на прізвисько Кіфа (камінь по-арамейські), яке дав йому Ісус. Петро був одружений і разом зі своїм братом Андрієм був рибалкою. Зустрівши Спасителя, вони залишили промисел і пішли за ним.

Ставши апостолом Христа, Петро слідував за ним усюди. Він був одним із найулюбленіших учнів Ісуса.

За наказом юдейського царя Ірода близько 42 року апостола Петра ув’язнили і хотіли стратити. Напередодні суду закутий залізними веригами він спав між двома воїнами. Вночі його розбудив ангел, посланий Богом, і наказав йому встати. Апостол встав, кайдани впали на землю, і янгол вивів його з-за в’язниці.

Прикмети дня

дивилися, який сьогодні день: якщо заметіль, значить літо буде дощовим;

29 січня вітер дме з півночі, чекайте сильних морозів;

29 січня сильний мороз, значить літо буде спекотним;

червоний захід сонця до приходу морозу і сонячної погоди;

місяць яскравий і має круті роги – посилиться мороз.

29 січня в народі називали “Петрів день” та “Петро Напівкорм”, остання назва означала, що селянам доведеться ще пів зими утримувати на зимових кормах всю свійську худобу. На Петрів день також йшли заготовляти дерево і розчищали лісові ділянки, де потім висіватимуть зернові культури. Навіть існувало цікаве правило: “Ліс вирубати можна лише взимку, коли дерево ще спить”.

Чого сьогодні не можна робити

29 січня з давніх-давен не слід відмовлятися від хліба.

Сьогодні не можна пліткувати чи говорити неправду.

Забороняється цього дня й лихословити.

Іменини святкують: Неоніла, Максим, Петро, ​​Іван.

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