Джерело: #Букви.

Міжнародний день миротворців. Також їх називають “блакитними касками”. Вони ніколи не проводять наступальних операцій і не захоплюють територій, ці воїни несуть за собою мир, хоча і мають зброю, яку застосовують, щоб протистояти злочинам, що спрямовані проти людства.

Свято було встановлено в Україні після офіційного звернення Асоціації миротворців України до президента України “…ураховуючи вагомий внесок миротворців у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН…” згідно з Указом президента України “Про Міжнародний день миротворців” від 30 квітня 2003 р. Із встановленням в Україні Міжнародного дня миротворців було скасовано День миротворця.

Всесвітній день травної системи. Вперше свято закріпили за цією датою 1958 року. Саме тоді під час Міжнародного з’їзду гастроентерологів було прийнято їхній Статут. Головна мета дня — привернути увагу громадськості до проблем, які пов’язані з хворобами шлунково-кишкового тракту. На їхню частку припадає 30% всіх випадків захворювань людства.

День компосту. Дата створена, щоб привернути увагу до проблеми використання добрив, які можуть нашкодити навколишньому середовищу. Також цього дня нагадують людям, що існує природна альтернатива, яка коштує менше і приносить чимало користі.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Аргентина – День Сухопутних військ.

Швеція – День ветеранів.

Венесуела – День вшанування старших.

Нігерія – День демократії.

Домініка – Національний день матері.

США – День штату Вісконсин та Род-Айленд. День бісквіта.

Киргизстан – День збройних сил.

Туркменістан – День працівників органів внутрішніх справ.

Цього дня у світі:

363 — римський імператор Юліан переміг армію Сасанідів у битві при Ктесифоні.

526 — внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан.

1233 — Монгольсько-цзінська війна: монголи увійшли в Кайфен після успішної облоги та почали грабувати столицю династії Цзінь.

1328 — Філіпп VI коронований королем Франції.

1384 — кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон.

1416 — Битва при Галліполі: венеціанці під командуванням П’єтро Лоредана розгромили набагато більший османський флот.

1453 — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь

1630 — підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським

1660 — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.

1738 — у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.

1790 — Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США

1802 — академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги

1900 — компанія “Отіс” зареєструвала торгову марку “Ескалатор” (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)

1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.

1942 — у ході Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії.

1945 — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна

1953 — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.

1964 — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

1985 — на стадіоні “Ейзель” (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів “Ювентус” — “Ліверпуль” сталася бійка між вболівальниками команд, під час якої рухнула бетонна загорожа. Внаслідок інциденту загинуло 39 осіб і поранено не менше 400.

1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку

2003 — форвард “Мілана” Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з «Ювентусом» (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь “Мілана”).

2014 — поблизу міста Слов’янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт “16”) Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

29 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора Єгипетського. Народився в багатій та знатній сім’ї. Ще будучи зовсім юним, зрозумів, що йому подобається чернече життя, тому покинув батьківський будинок в 14 років, щоб подвизатися в монастирі. Пізніше був в Тавеннській обителі, де вчився у святого Пахомія. Коли мати Феодора дізналася, де перебуває її син, то прийшла просити, щоб той повернувся додому. Але Феодор відмовився. Тому вона залишилася в тому монастирі також, а пізніше до них приєднався ще й брат Феодора. Довго був преподобний наставником в монастирі і помер 368 року.

Прикмети:

Уже зацвіла горобина, значить, холодів більше не буде.

На озерах з’явилося латаття — влітку буде стійке тепло.

Іде дощ і квакають жаби у водоймах — скоро налагодиться погода.

Почути грім до хорошого урожаю зерна.

Ластівки літають в повітрі — перший день літа буде дощовим, сідають в гнізда — сонячним.

Традиції:

Від цього дня традиційно починали сіяти овес, пшеницю та жито. Тому в народі 29 травня отримало назву Житник. Будь-яку роботу в полі починають з молитви до преподобного Феодора, який вважається покровителем хлібного зерна.

А ще цього дня готують кашу: ячмінну, пшеничну тощо.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Федір, Георгій.