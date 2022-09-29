29 вересня відзначають День пам’яті трагедії Бабиного Яру, Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця та День отоларинголога. Церква сьогодні вшановує пам’ять мучениці Людмили

Про це повідомляють #Букви.

День пам’яті трагедії Бабиного Яру: Бабин Яр – урочище на північно-західній околиці Києва, одне з всесвітньо відомих місць трагедій, які стали символом Голокосту. За два дні 29 та 30 вересня 1941-го року, за офіційними історичними свідченням, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Це були не лише жителі Києва, а і біженці з окупованих українських регіонів, що прибули до міста у надії на порятунок.

Всесвітній день здоров’я сітківки ока: свято заснували в пам’ять П. К. Ґаттеріджа, якого вбили 1927 року. Вбивця думав, що на сітківці ока відбивається останнє, що бачить жертва, а тому після вбивства ще двічі вистрелив людині в обидва ока.

Всесвітній день серця: метою цього міжнародного дня є підвищення обізнаності населення про хвороби серця, правильний спосіб життя для їх попередження і пропаганда профілактичних заходів для зменшення смертності від хвороб серця.

День отоларинголога: ці лікарі спеціалізуються на захворюваннях вуха, горла та носа, а також на патологіях шиї і голови. Як наука отоларингологія почала формуватися в середині XVIII століття, коли вже достеменно вивчили фізіологію і анатомію цих органів.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Англія, Ірландія – День архангела Михаїла

Аргентина – День винахідника

Бруней – День Конституції

Еквадор – День бабусі та дідуся

США – Національний день кави Мокачино

Цього дня у світі:

1515 — підписано “вічний мир” між Францією та Швейцарією

1739 — за Белградським договором Російська імперія отримала від Османської імперії Азов і Запорожжя

1789 — Конгрес США проголосував за створення американської армії

1793 — в британському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс

1829 — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління

1897 — у театрі “Олімпо”, що в Буенос-Айресі, на прем’єрі вистави “Креольський суд” було вперше виконано танго

1922 — у Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами “з’їзді” отаманів Холодного яру, було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи лихе, на цей “з’їзд” не прибули отамани Чорний Ворон, Ґонта та деякі інші

1926 — закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра

1938 — засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича

1941 — початок масових убивств у Бабиному Яру

1954 — засновано Європейську організацію з ядерних досліджень

2003 — росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла, подальший Конфлікт щодо острова Тузла

Яке сьогодні церковне свято:

29 вересня Православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка за дотримання традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

Свята Людмила жила в кінці IX – на початку X століття. Вона була донькою сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія, архієпископа Моравського, просвітителя слов’ян.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була удушена вбивцями, яких послала Драгоміра. Мощі святої були поховані в Течині біля міської стіни. Над її могилою стали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.

Прикмети:

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Традиції:

Наші предки вважали, що сьогодні – відмінний день для походу в лазню. Говорили, що той, хто попариться на Людмилин день, той буде здоровим весь рік. Важливо не брати чужий віник, а користуватися тільки своїм.

Сни, які сняться в ніч з 28 на 29 вересня – підказка від Вищих сил, яка допоможе розв’язувати нагальні проблеми. Головне – правильно розтлумачити сон.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Іменини цього дня відзначають:

Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.