Сьогодні відзначають Всесвітній день серця, День отоларинголога, Всесвітній день шкільного молока, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні в Україні – День отоларинголога, в США – День ветеранів зарубіжних воєн, День кави, День щасливого гусака, День ожини, День біскотто, День мокачино, День жіночого здоров’я та фітнесу, в Аргентині – День винахідника, в Парагваї – День Перемоги в битві за Бокерон, в Португалії – День пам’яті блаженного Фернандо.

Цей день в історії:

1515 — підписано “вічний мир” між Францією та Швейцарією.

1739 — за Белградським договором Російська імперія отримала від Османської імперії Азов і Запорожжя.

1789 — Конгрес США проголосував за створення американської армії.

1793 — у британському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс.

1829 — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління.

1922 — у Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами “з’їзді” отаманів Холодного Яру було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи лихе, на цей “з’їзд” не прибули отамани Чорний Ворон, Ґонта.

1926 — Києво-Печерська лавра отримала статус музею.

1938 — засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича.

1941 — початок масових убивств у Бабиному Яру.

1954 — засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.

2003 — росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла.

Яке сьогодні церковне свято:

29 вересня православна церква вшановує пам’ять святої Євфимії Всехвальної. Вона жила в ІІІ – початку ІV століття в Халкідоні. Походила із християнської сім’ї.

Прикмети:

Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.

В який бік тварини лягають спиною – з тієї і чекай на вітер.

Якщо під час дощу павуки почали плести павутиння – дощ скоро припиниться.

Іменини сьогодні святкують Віктор, Дорофей, Йосип, Купріян (Кипріан), Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.