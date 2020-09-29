#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Всесвітній день серця (World Heart Day) вперше був проведений в 1999 році за ініціативою Всесвітньої федерації серця, а пізніше ініціативу підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та ін.
Також 29 вересня відзначають День отоларинголога, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction), День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
Православні свята 29 вересня
У цей день православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка при дотриманні традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.
Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія.
Ставши християнами, подружжя піклувалося про освіту свого народу. Рано залишилася вдовою, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратислава. Це викликало ненависть невістки Драгомири.
Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була задyшена вбивцями, яких послала Драгомира. Мощі святої були поховані біля міської стіни. Над її мoгилою почали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.
Прикмети на Людмили: що не можна робити
- Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.
- Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.
- Якщо плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.
- Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.
- Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.
- Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.
- Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло буде ще довгий час.
- Дівчина, яка народилася в цей день, буде мати незвичайний голос.
- Сни, які наснилися – віщі.
Що не можна робити:
- Не можна в цей день починати нових справ.
- Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.
- Якщо в будинок залетів птах, то його не можна відпускати. Потрібно протримати його до весни і вилікувати.
- Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.
29 вересня: цей день в історії
1515 – підписано Вічний мир між Швейцарією і Францією.
1621 – між Річчю Посполитою і Османською імперією укладено Хотинський договір.
1650 – в Лондоні відкрито перше в світі шлюбне агентство.
1829 – в Лондоні створено цивільну поліцію, згодом – Скотланд-Ярд.
1897 – в Буенос-Айресі вперше виконано танго.
1916 – зафіксовано першого в світі мільярдера – Джона Рокфеллера.
1926 – закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра.
1941 – початок масових вбивств полонених фашистськими загарбниками в Бабиному Яру поблизу Києва.
Іменинники 29 вересня
1547 – Мігель де Сервантес Сааведра, іспанський письменник, автор “Дон Кіхота”.
1571 – Мікеланджело Караваджо, італійський живописець.
1845 – Іван Карпенко-Карий, український письменник.
1866 – Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради.
1935 – Джеррі Лі Льюїс, американський співак, композитор, один з основоположників рок-н-ролу.
1936 – Алла Демидова, радянська і російська актриса театру і кіно.
1976 – Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України.
1989 – Євген Коноплянка, український футболіст.
Іменинники 29 вересня: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.