#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день серця (World Heart Day) вперше був проведений в 1999 році за ініціативою Всесвітньої федерації серця, а пізніше ініціативу підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та ін.

Також 29 вересня відзначають День отоларинголога, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction), День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Православні свята 29 вересня

У цей день православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка при дотриманні традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія.

Ставши християнами, подружжя піклувалося про освіту свого народу. Рано залишилася вдовою, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратислава. Це викликало ненависть невістки Драгомири.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була задyшена вбивцями, яких послала Драгомира. Мощі святої були поховані біля міської стіни. Над її мoгилою почали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.

Прикмети на Людмили: що не можна робити

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло буде ще довгий час.

Дівчина, яка народилася в цей день, буде мати незвичайний голос.

Сни, які наснилися – віщі.

Що не можна робити:

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо в будинок залетів птах, то його не можна відпускати. Потрібно протримати його до весни і вилікувати.

Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

29 вересня: цей день в історії

1515 – підписано Вічний мир між Швейцарією і Францією.

1621 – між Річчю Посполитою і Османською імперією укладено Хотинський договір.

1650 – в Лондоні відкрито перше в світі шлюбне агентство.

1829 – в Лондоні створено цивільну поліцію, згодом – Скотланд-Ярд.

1897 – в Буенос-Айресі вперше виконано танго.

1916 – зафіксовано першого в світі мільярдера – Джона Рокфеллера.

1926 – закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра.

1941 – початок масових вбивств полонених фашистськими загарбниками в Бабиному Яру поблизу Києва.

Іменинники 29 вересня

1547 – Мігель де Сервантес Сааведра, іспанський письменник, автор “Дон Кіхота”.

1571 – Мікеланджело Караваджо, італійський живописець.

1845 – Іван Карпенко-Карий, український письменник.

1866 – Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради.

1935 – Джеррі Лі Льюїс, американський співак, композитор, один з основоположників рок-н-ролу.

1936 – Алла Демидова, радянська і російська актриса театру і кіно.

1976 – Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України.

1989 – Євген Коноплянка, український футболіст.

Іменинники 29 вересня: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.