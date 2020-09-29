У вівторок, 29 вересня, в США відбудеться перший раунд дебатів між головними кандидатами на пост президента країни: республіканцем і нинішнім американським лідером Дональдом Трампоі і демократом Джо Байденом.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Дебати стартують о дев’ятій вечора по Вашингтону, і триватимуть 90 хвилин без реклами; кандидати матимуть по 15 хвилин на аргументацію по кожному з пунктів.

У першому раунді дебатів Трамп і Байден говоритимуть про результати своєї роботи на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, коронавірус, економіку, про протести проти расової дискримінації.

Також політики торкнуться теми виборчого процесу.

Організацією дебатів займався журналіст телеканалу Fox News Кріс Уолліс. Як відомо, цей телеканал відкрито підтримує Республіканську партію.

Уолліса вже розкритикували прихильники Байдена. Понад 30 сенаторів-демократів підписали лист з закликом включити в дебати питання про кроки з метою запобігти змінам клімату.

У виданні зазначили, що Байден і Трамп по-різному готуються до дебатів. У штабі нинішнього президента США зазначили, що Трампу в підготовці допомагали особистий адвокат і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, а також республіканець Кріс Крісті.

“Ми трохи готувалися до дебатів перед виходом”, – сказав Трамп.

Але в штабі Байдена інша ситуація. Там заявили, що готуються до дебатів грунтовно. Байден тренується атакувати і відбивати атаки Трампа в польових умовах. Роль Трампа виконує Білл Бауер, радник Байдена і колишній юрист Білого дому.