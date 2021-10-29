Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

  • Міжнародний день псоріазу
  • Всесвітній день балету
  • День Кіра Великого в Ірані
  • День Невади в США
  • День Республіки в Туреччині
  • День відлюдника
  • День вчителя в Австралії
  • День коронації в Камбоджі
  • День цементу

Цей день в історії:

У 1914 Українські січові стрільці перемогли в бою на горі Ключ під Сколе.

У 1969 році відбулася перша передача даних між двома комп’ютерами в мережі в рамках проєкту ARPANET – ще одна ймовірна дата народження Інтернету.

У 1955 році в Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ“, загинуло 614 осіб.

У 1952 році створено в радянській Росії підрозділів охорони при органах внутрішніх справ ДСО.

У 1929 році стався біржовий крах Волл-стріт, відомий як “Чорний вівторок“.

У 1923 році заснування Республіки Туреччина.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника.

Прикмети:

  • Якщо сьогодні місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.
  • Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.
  • Виникнення тривалих туманів – до відлиги.
  • Якщо листя хоч і пожовтіло, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Іменини святкують Віола, Дементій, Євпраксія, Леонтій, Терентій, Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма.