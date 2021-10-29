Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають День військового фінансиста Збройних Сил, а у світі Всесвітній день боротьби з інсультом.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Міжнародний день псоріазу

Всесвітній день балету

День Кіра Великого в Ірані

День Невади в США

День Республіки в Туреччині

День відлюдника

День вчителя в Австралії

День коронації в Камбоджі

День цементу

Цей день в історії:

У 1914 Українські січові стрільці перемогли в бою на горі Ключ під Сколе.

У 1969 році відбулася перша передача даних між двома комп’ютерами в мережі в рамках проєкту ARPANET – ще одна ймовірна дата народження Інтернету.

У 1955 році в Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ“, загинуло 614 осіб.

У 1952 році створено в радянській Росії підрозділів охорони при органах внутрішніх справ ДСО.

У 1929 році стався біржовий крах Волл-стріт, відомий як “Чорний вівторок“.

У 1923 році заснування Республіки Туреччина.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника.

Прикмети:

Якщо сьогодні місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо листя хоч і пожовтіло, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Іменини святкують Віола, Дементій, Євпраксія, Леонтій, Терентій, Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма.