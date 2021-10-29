Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Міжнародний день псоріазу
- Всесвітній день балету
- День Кіра Великого в Ірані
- День Невади в США
- День Республіки в Туреччині
- День відлюдника
- День вчителя в Австралії
- День коронації в Камбоджі
- День цементу
Цей день в історії:
У 1914 Українські січові стрільці перемогли в бою на горі Ключ під Сколе.
У 1969 році відбулася перша передача даних між двома комп’ютерами в мережі в рамках проєкту ARPANET – ще одна ймовірна дата народження Інтернету.
У 1955 році в Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор “Новоросійськ“, загинуло 614 осіб.
У 1952 році створено в радянській Росії підрозділів охорони при органах внутрішніх справ ДСО.
У 1929 році стався біржовий крах Волл-стріт, відомий як “Чорний вівторок“.
У 1923 році заснування Республіки Туреччина.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника.
Прикмети:
- Якщо сьогодні місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.
- Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.
- Виникнення тривалих туманів – до відлиги.
- Якщо листя хоч і пожовтіло, але опадає слабо – морози настануть нескоро.
Іменини святкують Віола, Дементій, Євпраксія, Леонтій, Терентій, Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма.