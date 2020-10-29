У четвер, 29 жовтня, в світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, а також - Міжнародний день псоріазу. В Україні сьогодні День військового фінансиста ВСУ, в Туреччині - День Республіки, а в Сербії - День Конституції.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day) було започатковано в 2006 році Всесвітньою організацією по боротьбі з інсультом з метою призову до термінових і активних дій із запобігання цьому захворюванню в усьому світі.

Міжнародний день псоріазу (World Psoriasis Day) – ще одна медична дата, яка була ініційована в 2004 році з метою донести до суспільства інформацію про те, що псоріаз не є заразним, а також проблеми людей, які страждають від цього захворювання, профілактику і способи лікування.

День військового фінансиста Збройних Сил України було започатковано в 1999 році з метою підвищення авторитету службовців, які несуть службу в фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби Збройних сил України в цілому.

День Республіки в Туреччині встановлено на згадку про проголошення Турецької республіки в 1923 році, коли в результаті поправок до Конституції Туреччини розпалася Османська імперія.

День прийняття Конституції Сербії святкують в честь проголошеного проекту нової Конституції, прийнятої шляхом референдуму в 2006 році.

Православні християни 29 жовтня вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника. Наші предки вважали святого не тільки цілителем очних хвороб, а й захисником будинку від нечистої сили. Вірили, що він стоїть біля воріт і оберігає людське житло від різних небезпек. В цей день всі вмивалися холодною водою (з колодязя). Особливо старалися умити дітей, вважаючи, що це допоможе зору. Деякі для поліпшення гостроти зору змушували дітей дивитися в воду кілька годин поспіль.

У це народне свято виносили на вулицю зимовий одяг. Вважалося, що світло володіє цілющою силою і, просочившись теплом, одяг буде зігрівати і лікувати тіло всю зиму. На сонце виходили погрітися літні і хворі люди. Вони вірили, що отримане тепло і світло допоможуть їм пережити зиму.

Прикмети

Сильний і поривчастий вітер – до дощу.

Південно-західний вітер – до негоди.

Дощ вранці йде – скоро закінчиться.

Хмари на небі рідкі – до морозної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.

Вночі небо зоряне – на гарну погоду.

Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.

Хмари проти вітру йдуть – до дощу.

Хмари опускаються – до негоди.

Іній на деревах – до потепління.

Що не можна робити:

У цей день дуже напружена енергетика, тому не робіть нічого важливого. Можуть статися неприємні випадковості, втрати і крадіжки. Уникайте великого скупчення людей, і не купуйте нічого значного, це не принесе вам радості.

Щоб не принести з роботи додому чужу біду, йдучи з дому накресліть вугіллям або олівцем на підошвах взуття хрест.

Сьогодні не можна носити залежалий одяг.

Також не можна вдома тримати сміття і бруд. Тому це зручний час винести весь мотлох і зробити прибирання.

У цей день не рекомендується позичати гроші і здійснювати серйозні фінансові операції.

Іменинники: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.

29 жовтня: цей день в історії

1863 – на міжнародній конференції в Женеві (Швейцарія) засновано Міжнародний Червоний Хрест.

1929 – день біржового краху Уолл-Стріт в Америці, відомий як “Чорний вівторок”.

1945 – в Нью-Йорку вперше надійшли в продаж кулькові ручки (через 57 років після отримання патенту).

1969 – відбулася перша передача даних між двома комп’ютерами в мережі в рамках американського проекту ARPANET, що вважається днем ​​народження Інтернету.

1998 – Америка запустила в космос найстарішого астронавта – Джона Гленна в віці 77 років.

2011 – у Львові відкрито стадіон Арена Львів, приурочений до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Хто народився 29 жовтня

1873 – Яків Усачов, російський фізик, основоположник науки про різанні металів.

1880 – Абрам Йоффе, фізик, академік, дослідник напівпровідників.

1944 – Денні Лейн, британський музикант-мультиінструменталіст, автор пісень.

1961 – Олексій Горбунов, український актор театру і кіно.

1971 – Вайнона Райдер, американська актриса