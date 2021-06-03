З 4 червня починають діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

При перетині кордону громадяни України мають пред’явити:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Документ має бути англійською мовою.

Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов’язань.

Протягом 72 годин до перетину кордону Туреччини іноземці, зокрема й українці, повинні заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми – в електронному або паперовому вигляді.

Крім того, необхідно мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.