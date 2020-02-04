Про це повідомив в фейсбук заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв.
За словами Пантелєєва, батарейки відправляться на переробку в квітні.
“У нас суперновина! Сьогодні КП “Київкомунсервіс” підписав угоду з підрядником — ТОВ “Екологічні інвестиції” на вивезення 70 тонн батарейок на завод GreenWEEE, що знаходиться в Румунії. Вже на початку квітня майже 3,5 мільйонів поїдуть на переробку, а не на полігони. Адже батарейки— це колосальний забруднювач ґрунту”, — повідомив він.
- Нагадаємо, в січні 2019 року на території всіх районів Києва встановили 139 спеціальних контейнерів для збору “небезпечного сміття”: батарейок, лампочок, термометрів і так далі.
- У Мережі доступна інтерактивна карта розташування баків.