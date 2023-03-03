3 березня відзначають День письменника, Всесвітній день дикої природи та Всесвітній день слуху. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святого Лева, папи Римського.

Про це повідомляють #Букви.

День письменника: свято заснував ПЕН-клуб (міжнародне об’єднання письменників) у 1986 році. В Україну свято прийшло аж у 2012 завдяки ініціативі української письменниці Лариси Ніцой.

Всесвітній день дикої природи: вперше це свято відзначили у 2013 році. З того часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа просто буде знищена.

Всесвітній день слуху: день засновано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета свята – привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики (гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо).

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Болгарія – День визволення від османського ярма

Грузія – День Матері.

Литва – День Казюкаса (Святого Казимира)

Киргизстан – День Прапора

Японія – День дівчаток або Хіна мацурі

Судан – День національної єдності

Цього дня у світі:

1067 — Мінськ уперше згадується в літописах у зв’язку з битвою на Немизі.

1585 — у Віченці відкритий Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо. Це перший і найбільш стародавній критий театр Європи.

1645 — цим днем датована перша карта Місяця, складена Міхаелем ван Лангреном.

1669 — Почала свою роботу козацька рада в Глухові на якій гетьман Дем’ян Ігнатович уклав нову угоду з московським царем, так звані Глухівські статті.

1802 — у Відні опубліковано “Місячну сонату” Бетховена.

1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва.

1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України).

1875 — “день народження” канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч.

1875 — у Парижі зі скандалом пройшла прем’єра опери “Кармен” Жоржа Бізе.

1878 — у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877—1878 років.

1915 — у Нью-Йорку пройшла прем’єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — “Народження нації” режисера Девіда Гріффіта.

1917 — 3-4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР).

1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.

1921 — Польща і Румунія підписали у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.

1923 — вийшов друком перший номер нью-йоркського часопису “Time”.

1924 — у Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи.

1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш “Зоряно-смугастий прапор”, написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні “To Anacreon in Heaven”, офіційним гімном США.

1938 — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявили велике джерело сирої нафти.

1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир’я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.

1945 — у Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея.

1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.

1947 — дав промисловий струм відновлений перший агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної НКВС 1941 року.

1952 — затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування.

1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера.

1991 — у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР.

1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

2005 — Стів Фоссетт здійснив перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer.

2020 — оголошено про перший підтверджений випадок COVSD-19 в Україні.

2022 — Грузія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Яке сьогодні церковне свято:

3 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Лева, папи Римського. Народився він у Тоскані (Італія). 452 року силою лише своєї молитви зупинив вождя гуннів Аттілу від його бажання зрівняти Рим із землею. А 455 року він також переконав вандалів не проливати марно кров римлян.

440 року його обрали 45 Христовим намісником. Двадцять один рік керував Церквою та здобув велику любов у людей. Папа Лев навчав римлян християнських правил. Помер 461 року, увійшовши до історії як святий папа Лев I Великий. Його мощі поховали при вході до базиліки святого Петра.

Прикмети:

Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай

Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання

Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро

Традиції:

В цей період починалася серйозна підготовка до польових робіт. Тому чоловіки займалися тим, що перевіряли і ремонтували різні інструменти

Жінки пекли випічку і печиво з вівсяного борошна. Пригощали ними потім усіх домочадців, а ще розкладали у дворі, щоб могли поласувати птахи

Іменини сьогодні святкують:

Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій, Агапій.