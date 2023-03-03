Про це повідомляють #Букви.
День письменника: свято заснував ПЕН-клуб (міжнародне об’єднання письменників) у 1986 році. В Україну свято прийшло аж у 2012 завдяки ініціативі української письменниці Лариси Ніцой.
Всесвітній день дикої природи: вперше це свято відзначили у 2013 році. З того часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа просто буде знищена.
Всесвітній день слуху: день засновано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета свята – привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики (гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо).
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Болгарія – День визволення від османського ярма
- Грузія – День Матері.
- Литва – День Казюкаса (Святого Казимира)
- Киргизстан – День Прапора
- Японія – День дівчаток або Хіна мацурі
- Судан – День національної єдності
Цього дня у світі:
- 1067 — Мінськ уперше згадується в літописах у зв’язку з битвою на Немизі.
- 1585 — у Віченці відкритий Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо. Це перший і найбільш стародавній критий театр Європи.
- 1645 — цим днем датована перша карта Місяця, складена Міхаелем ван Лангреном.
- 1669 — Почала свою роботу козацька рада в Глухові на якій гетьман Дем’ян Ігнатович уклав нову угоду з московським царем, так звані Глухівські статті.
- 1802 — у Відні опубліковано “Місячну сонату” Бетховена.
- 1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва.
- 1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України).
- 1875 — “день народження” канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч.
- 1875 — у Парижі зі скандалом пройшла прем’єра опери “Кармен” Жоржа Бізе.
- 1878 — у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877—1878 років.
- 1915 — у Нью-Йорку пройшла прем’єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — “Народження нації” режисера Девіда Гріффіта.
- 1917 — 3-4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР).
- 1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.
- 1921 — Польща і Румунія підписали у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.
- 1923 — вийшов друком перший номер нью-йоркського часопису “Time”.
- 1924 — у Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи.
- 1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш “Зоряно-смугастий прапор”, написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні “To Anacreon in Heaven”, офіційним гімном США.
- 1938 — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявили велике джерело сирої нафти.
- 1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир’я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.
- 1945 — у Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея.
- 1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.
- 1947 — дав промисловий струм відновлений перший агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної НКВС 1941 року.
- 1952 — затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування.
- 1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера.
- 1991 — у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР.
- 1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.
- 2005 — Стів Фоссетт здійснив перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer.
- 2020 — оголошено про перший підтверджений випадок COVSD-19 в Україні.
- 2022 — Грузія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу
Яке сьогодні церковне свято:
3 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Лева, папи Римського. Народився він у Тоскані (Італія). 452 року силою лише своєї молитви зупинив вождя гуннів Аттілу від його бажання зрівняти Рим із землею. А 455 року він також переконав вандалів не проливати марно кров римлян.
440 року його обрали 45 Христовим намісником. Двадцять один рік керував Церквою та здобув велику любов у людей. Папа Лев навчав римлян християнських правил. Помер 461 року, увійшовши до історії як святий папа Лев I Великий. Його мощі поховали при вході до базиліки святого Петра.
Прикмети:
- Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай
- Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання
- Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним
- Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро
Традиції:
- В цей період починалася серйозна підготовка до польових робіт. Тому чоловіки займалися тим, що перевіряли і ремонтували різні інструменти
- Жінки пекли випічку і печиво з вівсяного борошна. Пригощали ними потім усіх домочадців, а ще розкладали у дворі, щоб могли поласувати птахи
Іменини сьогодні святкують:
Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій, Агапій.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 3 березня. в Україні мінлива хмарність. Місцями температура повітря прогріється до +11 градусів.
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