Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірб заявив, що Білий дім оголосить про черговий раунд військової допомоги Україні вже 3 березня, у день, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Про це інформує CNN.

Кірбі наголосив, що 3 березня США анонсують ще один раунд допомоги для України.

Він включатиме в основному боєприпаси, які будуть потрібні українцям для систем, які вони вже мають, як-от HIMAR і артилерія”, — пояснив він журналістам у Білому домі.

Представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився надати цифру в доларах до офіційного оголошення. Він додав, що Байден і Шольц обговорять “додаткову підтримку України надалі”.

Очікується, що допомога Україні буде головною темою на зустрічі президента Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца в п’ятницю.

Сторони також обговорять можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, у разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.

Зауважимо, 3 лютого 2023 року у Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Він містив найдалекосяжніші снаряди GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), які будь-коли отримувало українське військо.

Також стало відомо, що Сполучені Штати розвідують своїх близьких союзників щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у її війні проти України.