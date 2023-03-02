Про це інформує CNN.
Кірбі наголосив, що 3 березня США анонсують ще один раунд допомоги для України.
Він включатиме в основному боєприпаси, які будуть потрібні українцям для систем, які вони вже мають, як-от HIMAR і артилерія”, — пояснив він журналістам у Білому домі.
Представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився надати цифру в доларах до офіційного оголошення. Він додав, що Байден і Шольц обговорять “додаткову підтримку України надалі”.
Очікується, що допомога Україні буде головною темою на зустрічі президента Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца в п’ятницю.
Сторони також обговорять можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, у разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.
Зауважимо, 3 лютого 2023 року у Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Він містив найдалекосяжніші снаряди GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), які будь-коли отримувало українське військо.
Також стало відомо, що Сполучені Штати розвідують своїх близьких союзників щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у її війні проти України.
- 22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.
- Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.
- Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.
- 2 березня вперше з січня минулого року, державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, їхня розмова тривала 10 хвилин.