Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.
1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву.
1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.
1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.
2006 — Чорногорія проголосила незалежність.
2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.
Яке сьогодні церковне свято:
3 червня — Володимирської ікони Божої Матері, День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени.
Прикмети погоди:
негода – осінь буде сира;
горобина буйно цвіте – до врожаю льону;
зозуля кує цілий день – до гарної погоди найближчими днями;
дощ із градом – 3 грудня йтиме сильний сніг.
День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.