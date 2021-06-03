Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають День велосипеда.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву.

1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.

Яке сьогодні церковне свято:

3 червня — Володимирської ікони Божої Матері, День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени.

Прикмети погоди:

негода – осінь буде сира;

горобина буйно цвіте – до врожаю льону;

зозуля кує цілий день – до гарної погоди найближчими днями;

дощ із градом – 3 грудня йтиме сильний сніг.

День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.