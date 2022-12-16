П'ятий президент України Петро Порошенко передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки на східному фронті три повнопривідні дизельні вантажівки Leyland DAF, два причепи, а також спеціальне обладнання. Йдеться про одну з бригад, в яку в рамках проєкту "Очі Арти" постачають БПЛА Poseidon.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами Порошенка, нещодавно на дуже гарячому напрямку ворог почав інтенсивний обстріл одного з екіпажів бригади. Дві години їх обстрілювали градами та “чим тільки можна”.

“Команда була — на евакуацію. Але, коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка – так завершився “прорив” для ворогів”, – додав Петро Порошенко.

Тому саме 15-та бригада – після двох розвідбатів, оперативного командування “Південь” і командування Десантно-штурмових військ – отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon, – пояснив п’ятий президент.

У повідомленні нагадали, що у серпні Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” домовились з виробниками про програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня “Очі Арти” на базі безпілотників “Poseidon”.

Вони мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Підготовку операторів БПЛА організовано на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.