3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

Про це повідомляє агентство Reuters.
Дане повідомлення Центробанк опублікував сьогодні.
Також повідомляється, що загальна ліквідність в банківській системі буде на 900 млрд юанів вище, ніж за той же період в 2019 році.
Репо – вид угоди, при якій цінні папери продаються і одночасно укладається угода про їх зворотний викуп за заздалегідь обумовленою ціною. Зворотне РЕПО (reverse repo) – покупка цінних паперів із зобов’язанням зворотного продажу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що на території Китаю наразі знаходяться близько 10 тисяч громадян України. В їхній евакуації поки немає необхідності.
- У Міністерстві закордонних справ України закликали українців по можливості відкласти поїздки до Китаю.