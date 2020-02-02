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01 лютого

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3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

У понеділок, 3 лютого, Центральний банк Китаю введе на ринки ліквідність на суму 1,2 трлн юанів (173,8 млрд доларів) за допомогою операцій зворотного репо.

Неділя, 2 лютого 2020, 10:47

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дане повідомлення Центробанк опублікував сьогодні.

Також повідомляється, що загальна ліквідність в банківській системі буде на 900 млрд юанів вище, ніж за той же період в 2019 році.

Репо – вид угоди, при якій цінні папери продаються і одночасно укладається угода про їх зворотний викуп за заздалегідь обумовленою ціною. Зворотне РЕПО (reverse repo) – покупка цінних паперів із зобов’язанням зворотного продажу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що на території Китаю наразі знаходяться близько 10 тисяч громадян України. В їхній евакуації поки немає необхідності.
  • У Міністерстві закордонних справ України закликали українців по можливості відкласти поїздки до Китаю.
Теги: Китай, юань

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