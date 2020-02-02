3 февраля Центробанк Китая введет $174 млрд через обратное репо

У понеділок, 3 лютого, Центральний банк Китаю введе на ринки ліквідність на суму 1,2 трлн юанів (173,8 млрд доларів) за допомогою операцій зворотного репо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дане повідомлення Центробанк опублікував сьогодні.

Також повідомляється, що загальна ліквідність в банківській системі буде на 900 млрд юанів вище, ніж за той же період в 2019 році.

Репо – вид угоди, при якій цінні папери продаються і одночасно укладається угода про їх зворотний викуп за заздалегідь обумовленою ціною. Зворотне РЕПО (reverse repo) – покупка цінних паперів із зобов’язанням зворотного продажу.