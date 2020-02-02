У понеділок, 3 лютого, в Києві можливе обмеження руху транспорту в зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це попередили в Управлінні державної охорони України.

Зокрема, в УДО зазначили, що обмеження можливі в ранковий час на Бориспільському шосе. Громадян закликали скористатися, по можливості, громадським транспортом.

“Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 3 лютого в зв’язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці”, – сказано в повідомленні.

Управління держохорони буде забезпечувати безпеку і супроводжувати делегацію з Турецької Республіки протягом їх візиту в Україну.