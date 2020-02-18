21 февраля в Киеве состоится форум Level Up Ukraine 2020, который соберет более 600 предпринимателей, представителей власти и бизнес-ассоциаций для построения устойчивой модели взаимодействия на принципах "win-win". Мы расскажем о трех дискуссиях форума, которые необходимо посетить.

Принципи побудови більшого. На чому має будуватися успішна взаємодія влади, бізнесу і суспільства

Ефективність бізнесу визначається спільністю ідей і злагодженістю комунікації між учасниками процесу. Тільки в переговорному процесі досягаються взаємовигідні умови, при яких зростання бізнесу підвищує привабливість держави на міжнародній арені і рівень життя суспільства. Стійкий якісний економічне зростання, підвищення доступності соціальних благ, зростання рівня і якості життя неможливі без мобілізації ресурсів на основі активної взаємодії бізнесу, влади і суспільства. Модель взаємодії, яка ефективно функціонує і є інструментом зближення різних громадських інтересів, здатна забезпечити зростання рівня і якості життя громадян.

На форумі Level Up Ukraine 2020 відбудеться панельна дискусія на тему: “Взаємодія: принципи створення більшого”, учасники якого будуть виробляти ідеї для створення стійких зв’язків між бізнесом, влади і суспільства на принципах “win-win”.

Спікерами панелі будуть: співавтор і організатор форуму Level UP Ukraine, президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе, президент Європейської асоціації платників податків Рольф Барон фон Хохенхау, глава правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук, засновник CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук, виконавчий директор Aspen Institute Kyiv Юлія Тичковський, президент Українського Союзу Промисловців і Підприємців Анатолій Кінах, член наглядової ради Української ради бізнесу Софія Арасланова, засновник і президент ГО “Асоціація власників сімейних компаній України” (FBN Ukraine) Владислав Бурда, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Модераторами панелі стануть співавтор і організатор форуму Level UP Ukraine, Founder і CEO UNA // PARTNERS, віце-президент Асоціації Платників податків України Наталія Ульянова і доктор філософії, фахівець з світовим проблемам фасилітатор, співзасновник, президент і навчальний директор Інституту Глибинної Демократії Макс Шупбах.

Розвиток концесійних механізмів. Нові інвестиції в інфраструктуру

Концесійні механізми модернізації інфраструктури в Україні тільки починають впроваджуватися в жізнь.Основи були закладені законом “Про концесії”, який вступив в силу в жовтні 2019 року.

Метою закону є вдосконалення правового регулювання концесійної діяльності, яка забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, а також сприяння розвитку інфраструктури.

Закон вводить прозору процедуру вибору, створює можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів та конкурсної документації, передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів, надає надійні гарантії для концесіонерів і кредиторів, забезпечує чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою і територіальною громадою права власності на нього.

Зміни в законі дозволять залучити стратегічних інвесторів в такі об’єкти інфраструктури, як морські та річкові порти, автомобільні магістралі, залізниця, регіональні аеропорти. Приватні інвестори зможуть забезпечити масштабне фінансування для модернізації інфраструктури, що підвищить якість життя громадян і добробут країни.

На форумі Level Up Ukraine буде порушена тематика інвестицій, приватизації, концесій і можливості реалізації інфраструктурних проектів на основі державно-приватного партнерства.

Учасниками круглого столу “Інвестиції в інфраструктуру. Питання розвитку концесії та приватизації” будуть: голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові, член Групи Світового банку Джейсон Пелмар, директор департаменту залучення інвестицій Міністерства економіки та торгівлі Україна Ірина Новікова, партнер компанії Risoil SA Шота Хаджішвілі, CEO авікомпанії “Міжнародні авіалінії України” Євген Дихне, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, заступник директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марк Магалецький, засновник інноваційного startup REAL MATRIX Олексій Немерюк.

Ринок землі: нові механізми для результативної реформи

У листопаді 2019 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, згідно з яким перехід до моделі вільної купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення має відбутися з 1 жовтня 2020 року. Навесні 2020 року законопроект може бути в другому читанні і в цілому.

Дискусійним питанням залишається допуск іноземного капіталу до земельного ринку, розмір паю в одні руки, доступність кредитів для малих і середніх фермерських господарств і цілий ряд інших моментів.

В рамках форуму Level Up Ukraine 2020 відбудеться круглий стіл “Земельне питання: Який механізм має запрацювати в Україні, щоб реформа спрацювала?”, Де обговорять найбільш актуальні питання, пов’язані з земельною реформою.

Учасниками круглого столу стануть: радник Прем’єр-міністра з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак, член Правління НБУ Яків Смолій, екс-заступник Міністра аграрної політики та продовольства Андрій Дикун, член і голова комітету Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Слободяник, директор з корпоративного бізнесу “Альфа-Банк” Олексій Ступак і представники профільного комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин.

21 лютого decision maker’и зберуться, щоб зрозуміти з якою метою об’єднаються об’єднання, який сектор економіки найбільш привабливий для інвестицій і як освіта впливає на створення екосистем в країні.

Ідейними натхненниками і незмінними організаторами Форуму є Наталя Ульянова – Founder і СEO UNA Partners, експерт в сфері податкового та бізнес консультування та Григол Катамадзе – Президент Асоціації платників податків України.

Генеральним партнером і співорганізатором Форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії – Georgian Industrial Group. Стратегічний партнер Форуму – імпортер, дистриб’ютор алкогольної продукції компанія Бель.

Ініціативу також підтримали лідери українського ринку: фармацевтичні компанії Індар, Фармак, БХФЗ, телеком-компанія Vodafone і междунароного IT- компанія Powercode.