3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

Про це розповідають #Букви.

У США – День яблучного пирога, День даху над головою, на Кубі – День лікаря, в Індії – День адвоката, в Індії, Іспанії – День святого Франциска Ксаверія.

Цей день в історії:

1775 — Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.

1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки.

1879 — Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою у вакуумній скляній колбі), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.

1910 — у Парижі продемонстрували першу неонову лампу, яку винайшов французький фізик Жорж Клод.

1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир’я, що поклало край Першій балканській війні.

1932 — постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м’ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м’яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1932-33 років.

1959 — у Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам “Ленін”.

1967 — південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.

1973 — Американський “Піонер−10” став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітеру.

1976 — У Києві зданий в експлуатацію Північний міст.

1979 — Референдум в Ірані схвалив проект конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов’язково носити чадру.

1979 — В Цинциннаті (штат Огайо) під час штовханини в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 людей.

1984 — Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір.

1989 — керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення “холодної війни”.

1992 — Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.

2002 — у провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.

2004 — Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним).

2010 — вночі міліція та спецпідрозділ “Беркут” силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять святого Прокла, який опікувався знедоленими і слабкими, а також був відомий численними чудесами. Інші назви свята: “Прокл”, “День Прокла і Прокли”, “Проклиначі нечисті”.

Що сьогодні не можна робити:

Якщо необхідно вирушати у далеку дорогу, то цей день не підійде, постарайтеся перенести поїздку. Також постарайтеся не сваритися з оточуючими, а навпаки будьте доброзичливими та привітними.

Прикмети на 3 грудня:

Вранці 3 грудня засніжило – до полудня очікується відлига.

Поліна тріщать у пічці – прикмета до морозу.

На небі пір’яні хмари – наближається хуртовина.

Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.

Снігурі заливаються 3 грудня – прикмета до хурделиці.

Кури на Прокла один до одного туляться – бути холоду.

День ангела відзначають: Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла.