3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, всесвітній день комп’ютерного дизайну та День даху над головою.

Про це повідомляють #Букви.

День людей з інвалідністю: цей день не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності та благополуччя. Суспільство повинне докладати зусиль до того, щоб зробити наш світ (і, зокрема, Україну) інклюзивними та чуйними до потреб і проблем цієї верстви населення.

День даху над головою покликаний нагадати, що прокидатися у теплому житлі – це велика цінність, не доступна для багатьох.

Всесвітній день комп’ютерного дизайну – дату обрали не просто так: 3 December – 3D-дата.

Пам’ятні дати:

У 2004 році Верховний Суд України визнав результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року сфальсифікованими.

У 1991 році незалежність України визнала Угорська Республіка, а посольство Угорщини в Києві згодом стало першим посольством іноземної держави в Україні.

У 1989 році після 2-денної неофіційної зустрічі керівника СРСР Михайло Горбачов із президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем-старшим, лідери країн заявили про завершення “холодної війни”.

У 1932 році вийшла Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про заборону торгівлі м’ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі. Це стає однією з причин Голодомору 1933 року;

У 1775 році вперше підняли зоряно-смугастий прапор США.

Народилися:

У 1987 році народився український письменник і перекладач Андрій Любка.

У 1948 році народився британський рок-співак, один із “батьків” хеві-металу Оззі Осборн

У 1877 році Степан Рудницький, український науковець-географ. Саме він вважається засновником української наукової географії та географії України. У 1937 році його розстріли більшовики. Лише 9 листопада 1965 року він був реабілітований.

У 1722 році народився Григорій Сковорода, український мандрівний філософ і поет.

3 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Прокла. За життя, згідно з повір’ями, він опікувався знедоленими та слабкими, прославився численними чудесами.

3 грудня іменини відмічають: Авраам, Азат, Анатолій, Григорій, Євстафій, Іван, Йосип, Іпатій, Ісаакій, Ісидор, Прокл, Симеон, Ганна, Ніна, Татона, Фекла.

Прикмети та традиції:

3 грудня в народі говорять: “На Прокла – нечисть проклинай”. Вірили, що в цей день ходить по землі нечисть. Саме тому в цей день не бажано було розпочинати тривалі подорожі та сваритися вдома.

Якщо сьогодні йде дощ, що він ітиме і на третій день літа.

Якщо сьогодні у вас зацвіла домашня рослина – чекайте на поповнення в сім’ї.