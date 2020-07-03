У п'ятницю, 3 липня, в світі відзначають День таємної дружби. Згідно з народним календарем, в цей день удача посміхається тим, хто займається перепелиним промислом.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

У Білорусі сьогодні День незалежності, а на Віргінських островах в США – День звільнення від рабства.

День таємної дружби

Цей день вирішили відзначати окремо від традиційного Дня дружби, вкладаючи особливий сенс в поняття “таємного” товариства. Як правило, “таємна” дружба можлива тому випадку, коли людям з якоїсь причини вкрай необхідно приховати взаємини.

Наприклад, колеги по роботі або конкуренти в бізнесі можуть бути прекрасними друзями, щоб розділяти роботу й особисте – вважають за краще мовчати про дружні інтереси.

Але є і не зовсім формальні таємні друзі. Такими можуть бути тварини. Наприклад, молода дівчина може таємно дружити з німецькою вівчаркою, яку не може забрати з притулку з певних причин.

Православні свята 3 липня

Православна церква 3 липня вшановує пам’ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали перепелятника за те, що в цей день було прийнято полювати на перепелів.

Інші назви свята: “Павутиновий день”, “Нефедов день”, “Тенетники”.

Він жив в третьому столітті на території Малої Азії і був відомий своїм чернечим смиренням. Займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, проявляючи силу характеру і переконань. У 312 році єпископ був схоплений язичниками і засуджений до смерті.

Після смерті Мефодія залишилося багато його творів, які присвячені захисту християнства і тлумачення священного писання.

У народі цей день був святом любителів перепелиного промислу. Вже достигли хліба і в полях багато пташок, тому полювання на них вважалася легким. Мисливці з нетерпінням чекали на початок сезону, але в цей час ходити з рушницею в ліс і поле ще заборонялося. Але на Мефодія кожен мисливець прагнув зловити хоч одну птицю. Саме зловити, а не підстрелити. Тоді, згідно з повір’ям, весь рік полювання буде успішним.

Небувалу удачу у всіх справах обіцяла зустріч з білим перепелом.

Прикмети 3 липня: що не можна робити

В цей день, згідно з народним календарем, спостерігали за павуками. Наприклад, якщо павук не розкидає свої мережі для лову комах, то буде дощ або сильний вітер. Перед настанням негоди павуки нерідко самі знищують виткану ними павутину і поспішно ховаються в щілини. Побачили павука за роботою – значить, погода найближчим часом налагодиться.

У цей день часто бувають грози і громи. За прикметами, дощ, що почався на Мефодія, буде ще сорок днів йти.

Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.

Якщо павук нову павутину не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжнє негода з ураганами.

Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.

Перепели кричать, не без його участі – до дощу.

Чим ближче до людського житла летять перепела, тим суворіше буде зима.

Лебеді кричать увечері – до негоди.

Де в цей день гухає сова, там може статися пожежа.

Йде дощ – значить, така погода триватиме ще сорок днів.

Що не можна робити:

Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.

Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.

Виносити з хати сміття і непотріб – це загрожує бідністю.

3 липня: цей день в історії

1528 – Папа Римський Климент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.

1863 – Льюїс Керролл створив постановочну фотографію “Королева Елеонора і Прекрасна Розамунд”.

1885 – українські емігранти створили в США товариство взаємодопомоги “Братство святого Миколая”.

1886 – Карл Бенц з Мангейма здійснив перший в світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості в 16 км/год.

1917 – в США скасовано положення про те, що оглядовими офіцерами на американських кораблях можуть бути тільки громадяни США.

1928 – у продажу з’явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.

2005 – в Іспанії набув чинності закон про одностатеві шлюби.

2018 – датські вчені вперше створили штучний людський яєчник.

Іменинники 3 липня

1883 – Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.

1935 – Харрісон Шмітт, американський астронавт, учасник місячної програми на “Аполлоні-17”.

1960 – Вінс Кларк, британський синтіпоп-музикант, автор пісень, один із засновників Depeche Mode.

1962 – Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, тричі володар премії “Золотий глобус”.

1964 – Олексій Серебряков, актор театру і кіно, народний артист РФ.

1987 – Себастьян Феттель, німецький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу в класі “Формула-1”.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Анатолій, Гіацинт, Фома, Андрій, Гліб, Інна, Лука, Наум, Римма, Пінна, Фома.