З 3 червня 2020 року Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відзначається, що монети номіналом 10 гривень стануть в Україні чинним платіжним засобом. Ними можна буде розплачуватися в торгівельних мережах, або здійснювати операції в банках.

Перший етап передбачає введення у використання близько 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень, розподілених між регіональними підрозділами Національного банку.

“Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 грн на оборотні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу. Поступово – в результаті природного зносу – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися у використанні монетами” , – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що нова монета виготовлена ​​з цинкового сплаву. Вона істотно більше за розмірами, ніж монети номіналом 1, 2 і 5 гривень.

На одній стороні монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на інший номінал (10 гривень) в обрамленні давньоруського орнаменту.