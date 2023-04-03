3 квітня відзначають Всесвітній день вечірки, День народження мобільного телефону, День народження кавниці, День народження штрих-коду та День дитячої йоги. За церковним календарем вшановують пам'ять святителя Кирила.

Про це повідомляють #Букви.

День дитячої йоги. Молоде свято, яке було створене 2016 року. Під час заняття йогою працює весь організм, а ще покращується психологічний стан. Головна мета дня в тому, щоб підвищити поінформованість суспільства в позитивному впливі йоги на дитячий організм та залучення молодого покоління до занять йогою.

День народження кавниці. Саме цього дня 1829 року Джеймс Каррінгтон отримав патент на ручну кавомолку. Завдяки пристрою для перемелювання кавових зерен значно спрощується і прискорюється процес приготування кави. Також від ступеня помолу залежить смак популярного напою.

День народження мобільного телефону. 1973 року Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон та здійнив перший мобільний дзвінок. Без цього ґаджета важко уявити життя сучасної людини. Завдяки своїй портативності він допомагає поспілкуватися з будь-ким в будь-який час. Згодом мобільний телефон розвинувся до смартфона, який вже виконує набагато більше функцій.

День народження штрих-коду. Саме цього дня 1973 року компанія IBM показала світові розробку штрихового коду. Її спільно створили Норман Джозеф Вудланд та Бернард Сільвер. Штрих-код — графічна інформація, яка наноситься на необхідний предмет для ідентифікації товару.

Всесвітній день вечірки. Подія була створена ще 1996 року, а підштовхнув до цього роман Ванни Бонта під назвою “Політ”. В книзі розповідається про фантастичну історію із зворотнім відліком часу, згідно з якою роман завершується 2000 року 3 квітня. Тоді планета святкує масштабне свято задля єднання людства.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Бахрейн, Ліван, Ірак – Ашура

Гвінея – день проголошення Другої республіки (1984)

Киргизстан – День бухгалтерів та аудиторів

Естонія – День дурня

Цього дня у світі:

1043 — Едуарда Сповідника короновано на англійський престол.

1502 — розпочалась четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки.

1559 — підписано Като-Камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494—1559 років.

1789 — корабель “Баунті” на чолі з капітаном Вільямом Блаєм вийшов з Таїті і взяв курс на схід, в Америку.

1863 — в США вручені перші військово-морські медалі.

1879 — в болгарському місті Тирново були скликані Великі народні збори, на яких столицею держави було обрано місто Софія, яке на той час налічувало всього 3 000 будинків і 12 000 мешканців.

1885 — Готтліб Даймлер отримав німецький патент на високошвидкісний бензиновий чотиритактний двигун “Standuhr”.

1896 — в Мілані була заснована “La Gazzetta dello Sport” — найавторитетніше спортивне видання Європи

1907 — створено Університет Саскачевану (Канада).

1910 — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.

1913 — лідерка англійських суфражисток Еммелін Панкгерст обвинувачена у підбурюванні до підпалів і засуджена до трьох років ув’язнення.

1918 — Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначено головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті.

1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка).

1933 — літак уперше перелетів через Еверест.

1940 — почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську (“Катинська трагедія”).

1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як “план Маршалла”.

1953 — звільнені та поновлені на роботі усі обвинувачені в останній сталінській репресивній “справі лікарів”.

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція “Луна-10” виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.

1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини.

1973 — перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola набрав конкурентів із Bell Labs.

1975 — Анатолій Карпов став чемпіоном світу з шахів, оскільки Боббі Фішер відмовився з ним грати.

1981 — вийшов друком перший номер польського незалежного профспілкового видання “Тижневик Солідарність”.

1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров’я заборонили палити.

1990 — над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднято синьо-жовтий прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду.

2007 — французький швидкісний поїзд “TGV” встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

2017 — стався теракт-вибух у Петербурзькому метро, внаслідок якого загинуло 14 осіб, поранено 45 і постраждало понад 50.

Яке сьогодні церковне свято:

3 квітня – день пам’яті святителя Кирила. Віряни знають його як учня апостола Петра, який висвятив його в єпископи Сицилії. Прославився Кирило як богоугодна людина, багато людей він привів до віри, завжди втішав нужденних, здійснив чимало чудес. Помер святитель в глибокій старості. Поховали його на острові, а його мощі все ще мають цілющу силу.

Прикмети:

Почути грім – на врожайний рік

Багато соку з берези — буде багато дощів влітку

Сині хмари — на теплу, але дощову погоду

Традиції:

3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.

Іменини:

Антон, Бенедикт, Афанасій, Хома, Яків, Кирило, Филимон, Федір.