За інформацією ЗМІ, вже найближчого понеділка, 3 квітня, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство, посилаючись одразу на три джерела зазначило, що до нового пакета військової допомоги можуть увійти радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози.

Очікується, що Сполучені Штати передадуть Україні шість типів боєприпасів, зокрема танкових.

Також Білий дім планує додати високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, як-от танки, і додаткові снаряди для ППО NASAMS, які США та союзники надали Києву.

Очікується, що зброя на суму 2,1 млрд доларів буде закуплена на кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), що дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї в США.

Решта 500 млн доларів – це кошти на боєприпаси, щоб допомогти ЗСУ здійснити весняний наступ проти російського вторгнення. Ця сума буде отримана від Управління скорочення коштів президента, які дозволяють йому брати кошти з поточних запасів США в екстрених випадках.

Однак, як попередили джерела, остаточний список майбутньої допомоги ще не затверджений остаточно, тому його сума та склад ще можуть змінитись.