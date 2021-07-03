Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Діа-Аміго або День друзів в Перу
- День “Зробити собі комплімент, стоячи перед дзеркалом”
- День в стороні від сонця
- День відвідування місцевих парків
- День непокори
- День шоколадних вафель в США
Цей день в історії:
У 1973 році в Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписано Заключний акт;
У 1966 році Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;
У 1962 році проголошена незалежність Алжиру. Після того, як на референдумі 1 липня за це рішення висловився 91% населення країни.
У 1944 році радянські війська відбили Мінськ у німецькій армії в ході Білоруської операції (кодова назва “Багратіон “).
У 1942 році після 250-денної оборони радянські війська за наказом Ставки залишили Севастополь і відійшли до бухт Стрілецької, Камишев, Козачій та на мис Херсонес.
У 1936 році в СРСР створена Державна автоінспекція (ДАІ). До 60-х років вона стане одним з лідерів в корупційній системі Радянського Союзу.
У 1928 році у продажу з’явилися перші телевізори.
У 1886 році Карл Бенц з Мангейма здійснив перший в світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/ч.
У 1885 році українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги “Братство святого Миколая“.
У 1863 році закінчилася Битва при Геттісберге (Пенсільванія, США) – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни, в якій в цілому було вбито близько 8 тис. чоловік, а поранено більше 27 тис.
У 1700 році підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695-1696 років.
У 1583 році московський цар Іван Грозний у гніві вбив свого сина.
Прикмети погоди:
- Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.
- Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.
- Лебеді кричать увечері – до негоди.
- Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.