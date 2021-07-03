У суботу, 3 липня, в Україні відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил, а у світі - День без поліетиленових пакетів.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Діа-Аміго або День друзів в Перу

День “Зробити собі комплімент, стоячи перед дзеркалом”

День в стороні від сонця

День відвідування місцевих парків

День непокори

День шоколадних вафель в США

Цей день в історії:

У 1973 році в Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписано Заключний акт;

У 1966 році Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;

У 1962 році проголошена незалежність Алжиру. Після того, як на референдумі 1 липня за це рішення висловився 91% населення країни.

У 1944 році радянські війська відбили Мінськ у німецькій армії в ході Білоруської операції (кодова назва “Багратіон “).

У 1942 році після 250-денної оборони радянські війська за наказом Ставки залишили Севастополь і відійшли до бухт Стрілецької, Камишев, Козачій та на мис Херсонес.

У 1936 році в СРСР створена Державна автоінспекція (ДАІ). До 60-х років вона стане одним з лідерів в корупційній системі Радянського Союзу.

У 1928 році у продажу з’явилися перші телевізори.

У 1886 році Карл Бенц з Мангейма здійснив перший в світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/ч.

У 1885 році українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги “Братство святого Миколая“.

У 1863 році закінчилася Битва при Геттісберге (Пенсільванія, США) – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни, в якій в цілому було вбито близько 8 тис. чоловік, а поранено більше 27 тис.

У 1700 році підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695-1696 років.

У 1583 році московський цар Іван Грозний у гніві вбив свого сина.

Прикмети погоди:

Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.

Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.

Лебеді кричать увечері – до негоди.

Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.