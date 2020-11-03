У вівторок, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а також - День інженерних військ.

#Букви зібрали цікаві факти і про інші події та свята цього дня.

День ракетних військ і артилерії України професійне свято військ, що входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил України, щорічно відзначається 3 листопада з 1997 року. Свято приурочене до дня, в який в роки Другої Світової війни, 3 листопада 1943 року, при високій щільності артилерії на ділянці прориву оборони противника, була розпочата операція з визволення столиці України – міста Києва. Він відзначається на підставі Указу Президента незалежної України від 31-го жовтня 1997 року.

День інженерних військ України – військове професійне свято всіх працівників і військовослужбовців інженерних військ було затверджено президентським указом в 1999 році на честь заслуг саперів, ветеранів і воїнів-інженерів України.

День культури в Японії або День святкування Мейдзі – це державне свято встановлене в 1927 році на честь дня народження імператора Мейдзі, японського імператора-реформатора.

День проголошення незалежності Панами – в 1903 році Панама відокремилася від Колумбії. Ця дата стала національним святом – Днем проголошення незалежності (Independence Day from Colombia) і Днем відділення (Separation Day).

Православна церква 3 листопада шанує пам’ять преподобного Іларіона Великого. У цей день селяни чекали заморозків і похолодання. Не рекомендувалося їхати в далеку дорогу, бо могла статися біда. Вірили, що якщо перейшли дорогу, то це поганий знак. Вас могли таким чином позбавити здоров’я, удачі і благополуччя.

Після обіду жінки різного віку збиралися за пряжею, в’язанням і вишивкою, дорослі ділилися секретами своєї майстерності з молодими. Існувало повір’я, що на Іларіона нитка сама “йде”, і стібок або в’язальний ряд завжди буде рівним, а візерунки – чарівними.

Прикмети:

Якщо на Іларіона випав сніг, значить на наступний рік буде урожай хліба.

Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопадів не буде.

Якщо дим йде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – почнеться затяжна відлига.

Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати мороз і ясну погоду.

Що не можна робити:

Не можна вирушати в подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

Не говорити погані речі про людей.

Не можна випорожнюватися на дорозі, інакше це принесе важку хворобу.

Іменинники: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

3 листопада: цей день в історії

1906 – на Міжнародній радіотелеграфних Конвенції в Берліні встановлено сигнал SOS – єдиний сигнал лиха для радіозв’язку на морі.

1907 – у Франції здійснив політ перший у світі вертоліт.

1918 – Народне віче в Чернівцях вирішило про приєднання Північної Буковини до України.

1941 – під час Другої світової війни в Києві фашистськими загарбниками підірвані Успенський собор Києво-Печерської лаври та інші будівлі.

1957 – СРСР запустив космічний апарат “Супутник-2” з першою твариною, виведеним на орбіту Землі – собакою Лайкою.

Іменинники 3 листопада

1882 – Якуб Колас, білоруський письменник, поет, перекладач, громадський діяч.

1887 – Самуїл Маршак, російський радянський поет, перекладач, літературний критик.

1900 – Адольф Дасслер, німецький підприємець, засновник компанії Adidas.

1927 – Збігнєв Цибульський, польський актор театру і кіно, національний герой Польщі.

1949 – Олександр Градський, російський співак, поет, композитор.

1952 – Олександр Подерв’янський, український художник, письменник-сатирик.

1957 – Дольф Лундгрен, шведський і американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер.

1969 – Роберт Майлз, італійський діджей, композитор, родоначальник жанру дрім-хаус.

1995 – Кендалл Дженнер, американська супермодель, учасниця “Сімейства Кардашьян”.