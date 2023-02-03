3 лютого відзначають День боротьби з ненормативною лексикою та Всесвітній день вільного кохання. За церковним календарем сьогодні день пам'яті преподобного Максима Грека.

Про це повідомляють #Букви.

День боротьби з ненормативною лексикою: подію запровадили, щоб виховати культуру спілкування у дітей та зменшити кількість лайливих слів у лексиконі дорослих. Ненормативна лексика зустрічається у будь-якій мові, проте деякі використовують лайку через брак лексики. Вважається, що лайливі слова заважають культурному та грамотному мовленню, а також можуть сигналізувати про психологічні проблеми. Людей, які постійно лаються, вважають агресивними, нечесними і менш розумними, ніж їхні однолітки.

Всесвітній день вільного кохання: ідея такого дня зародилася в Німеччині, проте конкретної інформації про засновників та дату першого святкування немає. Попри неоднозначність такого дня, він все ж таки швидко поширився й отримав підтримку частини суспільства. У це “свято” організовується низка заходів для прихильників вільних стосунків: телебачення транслює тематичні передачі, на яких медики розповідають про важливість контрацепції, а різноманітні організації надають послуги для учасників свята.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

В’єтнам – Річниця створення Комуністичної партії

Мозамбік – День героїв

Сан-Томе і Принсипі – День полеглих

США – День чотирьох капеланів

Таїланд – День ветеранів

Цього дня у світі:

301 — регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонив імператора від влади і стратив наслідного принца Сіма Занг. Невдовзі він призначив себе імператором

1014 — Гаральд ІІ Свенсон проголошений королем Данії

1018 — Болеслав I Хоробрий одружився з Одою, донькою маркграфа Еккехарда I

1112 — весілля графа Барселони Рамона Беренгера III і Дус I графині Провансу

1261 — німецькі лицарі Тевтонського ордену зазнали поразки від литовського війська в битві при Ленневардені

1377 — війна восьми святих: під час штурму Чезена військами Роберта Женевського було вбито близько 2 000 осіб

1456 — ополчення Новгородської Республіки зазнало в битві під Русою поразки від татарсько-московських військ великого князя Василя II

1488 — Бартоломеу Діаш досяг мису Доброї Надії

1509 — португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемогла об’єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані

1518 — Бона Сфорца виїхала з Барі до Кракова

1534 — в Лондоні за наказом короля Генріха VIII страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда

1637 — тюльпаноманія в Нідерландах. Кількість продавців тюльпанів перевищила кількість покупців, через що розпочалась біржова паніка і всього за одну ніч тисячі голландців були розорені

1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Їх використовували для оплати солдатів-найманців у війні з Квебеком

1781 — в ході війни за незалежність США британські війська силами армії і флоту на чолі з генералом Джоном Воганом і адміралом Джорджем Родні захопили голландську колонію острів Сінт-Естатіус

1783 — іспанський король Карл ІІІ визнав незалежність США

1815 — у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру

1823 — у Венеції відбулася прем’єра опери Россіні “Семіраміда”

1830 — представники Росії, Великої Британії, Франції підписали Лондонський протокол, яким визнали Грецію незалежною конституційною монархією. До цього протягом кількох століть Греція перебувала під ярмом османського султана

1851 — французький фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально описав експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі

1848 — прокламація британського уряду щодо протекторату над територією річки Оранжевої, Південна Африка

1858 — запущено перший трамвай у Гавані, Куба

1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен

1867 — Муцухіто став імператором Японії (імператор Мейдзі)

1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом

1913 — набрала чинності Шістнадцята поправка до Конституції США, що дозволила Конгресу встановлювати федеральні податки на доходи

1917 — США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. Причиною демаршу стало потоплення американського пароплава Housatonic біля берегів Сицилії

1921 — у Тарнові (Польща) почала роботу “Рада республіки” — тимчасовий український уряд у вигнанні

1921 — члени НСДАП провели перший масовий мітинг у Мюнхені

1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни

1929 — завершився Перший конгрес Українських націоналістів (28 січня — 3 лютого) у Відні, де створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було обрано Євгена Коновальця

1930 — в Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних

1932 — відділ нацменшин Сибірського крайвиконкому ухвалив рішення про переведення на українську мову низового апарату Павлоградського, Полтавського, Славгородського, Ординського, Ключевського, Карасуського, Знаменського і Черлацького районів

1940 — у ході битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник

1945 — американські війська прорвали німецьку оборонну лінію Зігфрида

1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса. Докази провини Фукса були знайдені ФБР, яке передало ці матеріали своїм англійським колегам

1953 — вийшла друком книга французького океанографа Жака-Іва Кусто “Світ мовчання” — найзнаменитіша робота науковця, в якій він описав унікальні результати трирічного вивчення підводного світу

1954 — мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю

1956 — відповідно до вказівок директивних органів, Міністерство культури УРСР здійснило ряд заходів із вилучення з фондів музеїв УРСР експонатів та документів, які відображають діяльність різних “антирадянських контрреволюційних організацій, портретів окремих буржуазно-націоналістичних діячів дореволюційної Росії, панської Польщі, Австро-Угорщини” та інших

1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою

1966 — радянська непілотована космічна станція “Луна-9”, що стартувала з поверхні Землі 31 січня, вперше здійснила м’яку посадку на поверхню Місяця. Станція першою передала на Землю панорамні фото місячної поверхні

1969 — в Каїрі на Палестинському національному конгресі новим лідером Організації визволення Палестини обрано Ясіра Арафата — засновника і голову терористичної організації ФАТХ

1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро

1977 — полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів правлячої Військової ради

1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем’єр-міністром, очоливши уряд Норвегії

1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір’ю Терезою

1989 — в результаті збройного перевороту в Парагваї усунуто від влади генерала Альфредо Стреснера, який був президентом цієї країни 35 років

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною

1992 — виконком Організації Визволення Палестини визнав незалежність України

1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В’єтнаму, яке діяло 19 років

1994 — Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-1)

1995 — перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР

1998 — на італійському гірськолижному курорті Кавалезе загинули 20 осіб, коли трос підйомника перерізав літак НАТО, що заходив на посадку

2000 — найбільше M&A в історії: Vodafone AirTouch PLC поглинув Mannesmann за 183 млрд доларів

2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск “Economic Daily” в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США)

2009 — закінчився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор’ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), однак переважну частину спірної ВЕЗ віддано Румунії

2009 — Іран вивів на навколоземну орбіту перший національний супутник Омід (“Надія”) за допомогою своєї ракети-носія “Сафір”

2010 — скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті “Людина, що крокує” (“L’homme qui marche”) була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів)

2011 — організація “Репортери без кордонів” заявила, що у рейтингу свободи слова “Репортерів без кордонів” Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку

2011 — на кордоні Камбоджі і Таїланду поновилося військові зіткнення за територію довкола храму 11 століття Преах-Віхеар, який перебуває під охороною ООН. Храм був пошкоджений артилерійським вогнем, із зони конфлікту евакуйовані десятки тисяч мешканців

2012 — національний перевізник Угорщини “Malev”, авіакомпанія з 66-річною історією, припинила польоти через фінансові проблеми і відмову фінансування з боку уряду

2014 — в ході Революції гідності в Києві ветерани-афганці та “Правий сектор” провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки

2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії

2018 — в сирійській провінції Ідліб з ПЗРК був збитий російський літак Су-25. Пілот Роман Філіпов був вбитий повстанцями після катапультування

2021 — введено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам’ять пpеподобного Максима Грека. Він жив у XV-XVI століттях. Народився в Албанії та отримав там непогану освіту. Любив подорожувати, знав кілька мов. В дорослому віці став ченцем у Ватопедській обителі, особливо захоплювався вивченням старовинних рукописів. Перекладав Святе Письмо на слов’янську мову. А також працював над духовною освітою в Русі.

Прикмети:

Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода

Якщо сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються

Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку – хороший врожай

Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя

Традиції:

Наші предки молилися преподобному Максиму, щоб він подарував благополуччя родині й багатство. Цього дня пекли пироги з рибою, яйцями чи м’ясом, а потім роздавали їх знайомим

На Максима якщо створиш добру справу, то добро обов’язково повернеться

Вважається, що якщо в цей не вдалося зробити заплановане, то це на краще – Максим від біди відвів

Іменини цього дня святкують:

Блажей, Блажея, Целерин, Целерина, Іполіт, Іполіта, Гнат, Іван, Клавдія, Максим, Офелія, Оскар, Стефан, Телімена, Лаврентій, Анастасій, Валеріан, Максим, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна.