Про це глава уряду повідомив під час засідання Кабміну 31 січня.
Так, за його словами 2 лютого відбудуться “перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС”.
Шмигаль наголосив, те, що саміт відбудеться в Києві, є “потужним сигналом як партнерам, так і ворогам”.
Для наших партнерів це повідомлення про те, що Європа вірить у перемогу України та підтримує наш швидкий рух до членства в ЄС. Для наших ворогів це повідомлення про марність їхніх зусиль розділити коаліцію, яка підтримує Україну, і зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію”, – додав він.
Перш за все, від саміту Україна-ЄС українська влада очікує проміжну позитивну оцінку євроінтеграційних зусиль держави.
На порядку денному обговорять питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Важливим є отримання вільного доступу українських товарів до ринку ЄС.
Українська влада також сподівається на прогрес щодо питання приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору.
Зауважимо, 19 січня у своєму виступі у Верховній раді України голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “питання членства України в ЄС вирішене”.
- На першій зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський закликав повністю реалізувати українську формулу миру, котру він представив у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН.
- 24 січня Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель наполягає на тому, щоб Європейський Союз продовжував постачання важкого озброєння і систем ППО Україні, тому що наступні два тижні можуть стати вирішальними у цій війні.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.