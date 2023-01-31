2 лютого відбудуться перші в історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. Вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, не зазначивши подробиць про те, хто саме візьме участь.

Про це глава уряду повідомив під час засідання Кабміну 31 січня.

Так, за його словами 2 лютого відбудуться “перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС”.

Шмигаль наголосив, те, що саміт відбудеться в Києві, є “потужним сигналом як партнерам, так і ворогам”.

Для наших партнерів це повідомлення про те, що Європа вірить у перемогу України та підтримує наш швидкий рух до членства в ЄС. Для наших ворогів це повідомлення про марність їхніх зусиль розділити коаліцію, яка підтримує Україну, і зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію”, – додав він.

Перш за все, від саміту Україна-ЄС українська влада очікує проміжну позитивну оцінку євроінтеграційних зусиль держави.

На порядку денному обговорять питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Важливим є отримання вільного доступу українських товарів до ринку ЄС.

Українська влада також сподівається на прогрес щодо питання приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору.

Зауважимо, 19 січня у своєму виступі у Верховній раді України голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “питання членства України в ЄС вирішене”.