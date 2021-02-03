Про це розповідають #Букви.
У США – День чотирьох капеланів, День зниклих безвісти людей, National Signing Day, День американського художника, День обручки, День жінки-лікаря, День жіночого спорту, в Японії – свято вигнання злих духів, у В’єтнамі – День Комуністичної партії, в Мозамбіку – День героїв, у Гондурасі – свято Діви Марії з Суйяпи, у Таїланді – День ветеранів.
Цей день в історії:
1488 — Бартоломеу Діаш досяг мису Доброї Надії
1637 — тюльпаноманія в Нідерландах. Кількість продавців тюльпанів перевищила кількість покупців, через що розпочалась біржова паніка і всього за одну ніч тисячі голландців були розорені.
1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Їх використовували для оплати солдатів-найманців у війні з Квебеком.
1783 — іспанський король Карл ІІІ визнав незалежність США.
1815 — у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру.
1830 — представники Росії, Великої Британії, Франції підписали Лондонський протокол, яким визнали Грецію незалежною конституційною монархією. До цього протягом кількох століть Греція перебувала під ярмом османського султана.
1851 — французький фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально описав експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі.
1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен.
1867 — Муцухіто став імператором Японії (імператор Мейдзі).
1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом
1929 — завершився Перший конгрес Українських націоналістів (28 січня — 3 лютого) у Відні, де створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було обрано Євгена Коновальця.
1953 — вийшла друком книга французького океанографа Жака-Іва Кусто “Світ мовчання” — найзнаменитіша робота науковця, в якій він описав унікальні результати трирічного вивчення підводного світу.
1954 — мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю.
1966 — радянська непілотована космічна станція “Луна-9”, що стартувала з поверхні Землі 31 січня, сіла посадку на поверхню Місяця. Станція першою передала на Землю панорамні фото місячної поверхні.
1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем’єр-міністром, очоливши уряд Норвегії.
1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір’ю Терезою.
1998 — на італійському гірськолижному курорті Кавалезе загинули 20 осіб, коли трос підйомника перерізав літак НАТО, що заходив на посадку.
2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск “Economic Daily” в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США).
2009 — Міжнародний суд у Гаазі виніс вердикт щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор’ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни).
2010 — скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті “Людина, що крокує” (“L’homme qui marche”) була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів).
2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії.
2018 — в сирійській провінції Ідліб з ПЗРК був збитий російський літак Су-25. Пілот Роман Філіпов був вбитий повстанцями після катапультування.
2021 — введено наказом президента в дію персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.
Яке сьогодні церковне свято:
3 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Максима Сповідника, який народився в Константинополі близько 580 року. Він отримав гарну освіту. Спочатку служив імператору, але потім розчарувався в ньому і прийняв чернецтво. Святий прославився як захисник православ’я.
Прикмети погоди
Безхмарна погода – до ранньої весни;
Ясний день сьогодні обіцяє гарну погоду навесні;
Холодний і сухий день віщує жаркий серпень;
Якщо місяць вночі ховається в хмарах, то хороший урожай буде. Якщо ж ніч безхмарна – буде неврожайний рік;
На зорі ясно – до морозів найближчими днями.
Що не можна робити:
Не можна пришивати гудзики, бо не позбудетеся старих проблем.
Не можна лихословити та ображати інших.
Іменини у Агнії, Валеріана, Євгена та Максима.