Джерело: Reuters
Середня глобальна температура сягнула 17,01 °C, перевершивши рекорд серпня 2016 року в 16,92 °C.
США протягом останніх тижнів страждають від сильної спеки. У Китаї тривала хвиля спеки з температурою вище 35° C. Північна Африка спостерігала температуру близько 50° C.
І навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська науково-дослідна база імені Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила липневий температурний рекорд 8,7°C.
“Це не віха, яку ми повинні святкувати”, — сказала кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грантема. “Це смертний вирок для людей і екосистем”.
- У Мексиці вирує сильна спека, внаслідок чого за останні два тижні загинуло щонайменше 100 осіб.
- На півночі Індії вирує сильна спека, внаслідок чого за останні два дні загинуло щонайменше 34 людини.
- У п’ятницю Пекін змінив своє попередження про спекотну погоду на “червоний” рівень – найвищий у системі оповіщення з кольоровим кодуванням – оскільки у багатьох частинах китайської столиці температура сягає +40 градусів.