Згідно з даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, вчорашній день, 3 липня, був найспекотнішим днем в усьому світі, який коли-небудь помічали.

Джерело: Reuters

Середня глобальна температура сягнула 17,01 °C, перевершивши рекорд серпня 2016 року в 16,92 °C.

США протягом останніх тижнів страждають від сильної спеки. У Китаї тривала хвиля спеки з температурою вище 35° C. Північна Африка спостерігала температуру близько 50° C.

І навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська науково-дослідна база імені Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила липневий температурний рекорд 8,7°C.

“Це не віха, яку ми повинні святкувати”, — сказала кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грантема. “Це смертний вирок для людей і екосистем”.