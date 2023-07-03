3 липня відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів та День непокори; в Україні - День зенітних ракетних військ Повітряних Сил. За церковним календарем вшановують пам’ять священномученика Мефодія Патарського.

Джерело: #Букви

Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Подія була започаткована для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються. За статистикою щороку один українець використовує близько 500 пакетів, тоді як мешканці ЄС всього лише 90.

День непокори. Громадянська непокора — це мирний протест чи свідома відмова громадян підкорятися несправедливим законам, відповідно до свого сумління. Вперше цей термін був використаний письменником Генрі Торо у есе 1849 року. Там він навів приклади відмови сплачувати податки, протестуючи проти несправедливих державних діячів. Основна мета Дня непокори полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем та спонукати законодавчі органи діяти відповідним чином.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України. Головна мета цього дня полягає у інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Алжир – День незалежності

Куба – вуличне Свято вогнів

Аргентина – День біоінженерів. Національний день доповідачів.

Цього дня у світі:

1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації

1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами

1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів

1700 — підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років

1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги “Братство святого Миколая”

1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США

1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1928 — у продажу з’явилися перші телевізори

1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни

1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії

1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт

1988 — американський крейсер “Вінсеннес” збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб

Яке сьогодні церковне свято:

3 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Мефодія Патарського. Святий мав лагідну і тиху вдачу. Завжди смиренно повчав паству, але єретикам чинив відчайдушний опір. Особливо він не любив представників орігенізму, які в своїх проповідях сильно спотворювали останні догми християнства.

Після себе залишив Мефодій багато спадщину: чимало викладів на різні теми, письмові праці, моральні повчання та тлумачення Святого Письма. Якось його схопили язичники, але навіть на смертному одрі він намагався проповідувати християнську віру. 312 року засудили його до страчення і відсікли голову.

Прикмети:

Павуки плетуть великі сітки — погода буде безвітряною та сухою.

Павуки плетуть свою павутину старанно — прийдуть сонячні та ясні дні

Якщо павук розірвав павутину — чекайте на дощ

Мурахи ховаються в мурашник за ясної погоди — будуть грози і дощі

Високі хмари на спекотну погоду

Традиції:

3 липня вважався днем вдалим для мисливців, тому будь-яке полювання цього дня проходитиме добре. Вдалою дата була і для риболовлі.

Селяни йшли в поля, щоб зібрати лікарські трави: кропиву, жасмин, квіти липи. На цей день можете сміливо назначати будь-які медичні процедури.

А ще наші предки намагалися слідкувати 3 липня за павуками, адже за їх поведінкою можна було передбачити майбутню погоду.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Лука, Хома, Інна, Римма.