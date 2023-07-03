Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: #Букви

Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України. Головна мета цього дня полягає у інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни.

Зі святом зенітників привітав генерал-лейтенант Сергій Наєв, наголосивши, що захист українського неба є першочерговим і пріоритетним завданням Сил оборони України, оскільки від професійних дій воїнів-ракетників залежить ефективне функціонування як важливих стратегічних об’єктів, так і безперебійна робота підприємств та об’єктів цивільної інфраструктури.

За його словами, з опануванням новітніх західних протиповітряних систем ефективність ураження ворожих цілей стала майже стовідсотковою.

“Ви впевнено домінуєте в українському повітряному просторі й створюєте надійний щит його непрохідності. Від початку повномасштабного вторгнення ви не тільки вистояли, а й зберегли наявний протиповітряний потенціал, знищуючи ворога там, де за всіма розрахунками і прогнозами недолугих експертів вас уже давно не існувало! Шановні бойові побратими!

Вітаю вас із Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України. Ви – наші вартові неба, наш спокій і захист!”, – відзначив Наєв.

Привітання зенітникам також висловив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Із початку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили понад 530 повітряних цілей рашистів. І врятували тисячі життів українців і десятки стратегічних об’єктів інфраструктури”, – зазначив Олещук.

Водночас він зауважив, що попереду важка робота. “Одночасно з цілодобовою бойовою роботою ми мусимо вдосконалюватись, опановувати нове озброєння, яке найближчим часом надійде він наших західних партнерів”, – підкреслив командувач Повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні день тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак.

“Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні!”, – привітав він усіх причетних до цього свята.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр подякувала воїнам зенітних ракетних військ за кожне врятоване життя, збережений військовий або цивільний об’єкт.

Понад 16 місяців повномасштабної війни воїни зенітних ракетних військ ПС ЗС України боронять наше небо. Попри складнощі та тягар відповідальності, нищать повітряні цілі агресора, щоб врятувати військових та цивільне населення від атак із неба. Завдяки їм, ворогу не вдалося залякати українців ракетним терором. Саме вони вписали в світову історію факт першого збиття російської гіперзвукової ракети “Кинджал”, – відзначила Маляр.

Також у відомстві відзначили, що на рахунку воїнів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України сотні знищених ворожих літаків й вертольотів, тисячі БпЛА та крилатих ракет, що несли смерть та руйнування на українську землю.

“Оборонці нашого повітряного простору, на противагу російському агресору, демонструють свій професіоналізм, сміливість та мотивацію до боротьби і остаточного звільнення Батьківщини від рашистського зла”, наголосили в Міноборони.